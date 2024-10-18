Украина вернула из российского плена правозащитника Максима Буткевича

Правозащитник Буткевич освобожден из российского плена

Об этом сообщил отец правозащитника и военнослужащего Александр Буткевич.

По словам отца, ему позвонил Координационный штаб по обращению с военнопленными и сообщил, что его сына обменяли и теперь он находится на территории Украины.

Ранее 18 октября о том, что якобы произошел обмен военнопленными между Россией и Украиной, сообщили в минобороны РФ. Там отметили, что обмен был в формате 95 на 95 военнопленных, а состоялся при посредничестве ОАЭ.

На момент написания новости украинская сторона еще не подтвердила официально факт обмена военнопленными.

Максим Буткевич: что известно

Максим Буткевич присоединился к рядам ВСУ в марте 2022 года, а попал в плен в том же году летом.

В марте 2023 года российские оккупанты вынесли "приговоры" трем украинским военнопленным, среди которых был и правозащитник Максим Буткевич. Его признали виновным в "жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов" и "покушении на убийство двух лиц общеопасным способом и умышленном повреждении чужого имущества общеопасным способом". Поделиться

В МИД Украины тогда назвали приговоры незаконными и никчемными.