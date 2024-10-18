Украина вернула из российского плена правозащитника Максима Буткевича

18 октября из российского плена домой возвращается правозащитник, военнослужащий и соучредитель Центра прав человека ZMINA Максим Буткевич.
Главные тезисы
- Правозащитник Максим Буткевич вернулся из российского плена после незаконного приговора к 13 годам колонии.
- Информация об обмене военнопленными в формате 95 на 95 между Россией и Украиной еще не официально подтверждена украинской стороной.
- Максим Буткевич попал в плен летом 2022 года, его признали виновным в жестоком обращении с гражданским населением и покушении на убийство.
- Верховный суд России оставил приговор украинскому правозащитнику без изменений, несмотря на заявления о незаконности и никчемности приговора.
- Возвращение Максима Буткевича вызвало обсуждения в обществе и актуализировало вопросы прав человека в условиях вооруженного конфликта.
Правозащитник Буткевич освобожден из российского плена
Об этом сообщил отец правозащитника и военнослужащего Александр Буткевич.
По словам отца, ему позвонил Координационный штаб по обращению с военнопленными и сообщил, что его сына обменяли и теперь он находится на территории Украины.
Ранее 18 октября о том, что якобы произошел обмен военнопленными между Россией и Украиной, сообщили в минобороны РФ. Там отметили, что обмен был в формате 95 на 95 военнопленных, а состоялся при посредничестве ОАЭ.
На момент написания новости украинская сторона еще не подтвердила официально факт обмена военнопленными.
Максим Буткевич: что известно
Максим Буткевич присоединился к рядам ВСУ в марте 2022 года, а попал в плен в том же году летом.
В МИД Украины тогда назвали приговоры незаконными и никчемными.
Впоследствии верховный суд России оставил приговор украинскому правозащитнику без изменений — его приговорили к 13 годам колонии.
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