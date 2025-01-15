Украина вернула из российского плена 25 раненых и больных бойцов ВСУ

15 января в Украину из российского плена вернули еще 25 военных и гражданских. Среди них есть защитники Мариуполя и «Азовстали».

В Украину вернули 25 военнопленных бойцов ВСУ

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Возвращение своих людей домой — то, над чем Украина постоянно работает. И мы не остановимся, пока не вернем всех наших. Сегодня домой, в Украину возвращаются еще 25 наших людей. Это наши военные и гражданские. В их числе защитники Мариуполя и «Азовстали», а также нашей Харьковщины, Донетчины, Запорожья, Херсонщины. Владимир Зеленский Президент Украины

По его словам, у ребят тяжелые ранения и болезни. Президент подчеркнул, что каждый из них получит всю необходимую медицинскую помощь.

Возвращение украинских военнопленных

Благодарю команду, которая ищет наших людей и организует эту важную работу. Поделиться

Возвращение украинских военнопленных

Украина вернула более 1300 пленных за 2024 год

Президент Владимир Зеленский заявил, что за 2024 год из российского плена удалось вернуть 1358 человек.

За 2024 год нам удалось вернуть из российского плена домой в Украину 1358 своих людей. Это наши воины и гражданские. У этих людей неодинаковая судьба, но одинаковая радость — быть дома. Каждый и каждый, ради кого работала большая команда Украины.

По его словам, необходимо сделать все, чтобы в 2025 году таких хороших новостей и возвращений наших людей было еще больше.