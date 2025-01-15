Украина вернула из российского плена 25 раненых и больных бойцов ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации

Украина вернула из российского плена 25 раненых и больных бойцов ВСУ

Владимир Зеленский
Украинские бойцы
Читати українською

15 января в Украину из российского плена вернули еще 25 военных и гражданских. Среди них есть защитники Мариуполя и «Азовстали».

Главные тезисы

  • Украина вернула 25 раненых и больных бойцов ВСУ из российского плена, включая защитников Мариуполя и «Азовстали».
  • Президент Владимир Зеленский подчеркнул важность работы по возвращению украинских военнопленных домой и призвал к дальнейшим усилиям.
  • Более 1300 украинских пленных вернулись из российского плена за 2024 год, что является значительной победой для страны.
  • Президент выразил благодарность команде, занимающейся поиском и возвращением пленных, а также партнерам, включая Объединенные Арабские Эмираты, за содействие в этом важном деле.
  • Планы на 2025 год включают усиление мер по обеспечению безопасности и возвращению большего количества украинских граждан из плена.

В Украину вернули 25 военнопленных бойцов ВСУ

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Возвращение своих людей домой — то, над чем Украина постоянно работает. И мы не остановимся, пока не вернем всех наших. Сегодня домой, в Украину возвращаются еще 25 наших людей. Это наши военные и гражданские. В их числе защитники Мариуполя и «Азовстали», а также нашей Харьковщины, Донетчины, Запорожья, Херсонщины.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

По его словам, у ребят тяжелые ранения и болезни. Президент подчеркнул, что каждый из них получит всю необходимую медицинскую помощь.

Возвращение украинских военнопленных

Благодарю команду, которая ищет наших людей и организует эту важную работу.

Возвращение украинских военнопленных

Украина вернула более 1300 пленных за 2024 год

Президент Владимир Зеленский заявил, что за 2024 год из российского плена удалось вернуть 1358 человек.

За 2024 год нам удалось вернуть из российского плена домой в Украину 1358 своих людей. Это наши воины и гражданские. У этих людей неодинаковая судьба, но одинаковая радость — быть дома. Каждый и каждый, ради кого работала большая команда Украины.

По его словам, необходимо сделать все, чтобы в 2025 году таких хороших новостей и возвращений наших людей было еще больше.

Спасибо партнерам, которые помогают! — сказал Президент.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина вернула из российского плена правозащитника Максима Буткевича
Буткевич
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина вернула 189 своих граждан из плена РФ — фото и видео
Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
189 украинцев вернулись домой из вражеского плена
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина вернула из российского плена 1358 украинцев за 2024 год
ГУР
Украина вернула из российского плена 1358 украинцев за 2024 год

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?