Украина вернула из российского плена 25 раненых и больных бойцов ВСУ

15 января в Украину из российского плена вернули еще 25 военных и гражданских. Среди них есть защитники Мариуполя и «Азовстали».
Главные тезисы
- Украина вернула 25 раненых и больных бойцов ВСУ из российского плена, включая защитников Мариуполя и «Азовстали».
- Президент Владимир Зеленский подчеркнул важность работы по возвращению украинских военнопленных домой и призвал к дальнейшим усилиям.
- Более 1300 украинских пленных вернулись из российского плена за 2024 год, что является значительной победой для страны.
- Президент выразил благодарность команде, занимающейся поиском и возвращением пленных, а также партнерам, включая Объединенные Арабские Эмираты, за содействие в этом важном деле.
- Планы на 2025 год включают усиление мер по обеспечению безопасности и возвращению большего количества украинских граждан из плена.
В Украину вернули 25 военнопленных бойцов ВСУ
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
По его словам, у ребят тяжелые ранения и болезни. Президент подчеркнул, что каждый из них получит всю необходимую медицинскую помощь.
Украина вернула более 1300 пленных за 2024 год
Президент Владимир Зеленский заявил, что за 2024 год из российского плена удалось вернуть 1358 человек.
За 2024 год нам удалось вернуть из российского плена домой в Украину 1358 своих людей. Это наши воины и гражданские. У этих людей неодинаковая судьба, но одинаковая радость — быть дома. Каждый и каждый, ради кого работала большая команда Украины.
По его словам, необходимо сделать все, чтобы в 2025 году таких хороших новостей и возвращений наших людей было еще больше.
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