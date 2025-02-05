Возвращение 150 украинских военнопленных — в Коордштабе поделились деталями обмена
Категория
Украина
Дата публикации

Возвращение 150 украинских военнопленных — в Коордштабе поделились деталями обмена

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
обмен
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Новый обмен военнопленных, осуществленный Координационным штабом 5 января, дал возможность 150 украинским военным вернуться домой. Это 108 воинов ВСУ (в том числе из ТрО — семеро, ВМС — 26, и трое из Воздушных сил). Освобождены из плена также 22 нацгвардейца, 19 пограничников, один представитель Нацполиции.

Главные тезисы

  • Обмен военнопленными 5 февраля дал возможность 150 украинским военным вернуться домой.
  • Среди освобожденных солдат есть тяжелобольные, раненые и находившиеся в плену более двух с половиной лет.
  • Украинские военные, защищавшие землю от врага на разных участках, получат необходимое лечение, помощь по реабилитации и материальную поддержку.

В Коордштабе поделились деталями обмена военнопленных 5 февраля

Среди тех, кто освобожден из плена, много тяжелобольных, тяжелораненых и находящихся в русской неволе более двух с половиной лет.

Это 61-й по счету обмен военнопленными, организованный Коордштабом, с начала полномасштабного российского вторжения.

Наши дома

В общей сложности из российской неволи благодаря работе штаба по поручению Президента Украины удалось вернуть уже 4131 человек: это как военнослужащие, так и гражданские, а также иностранные граждане.

На этот раз домой возвращаются 108 воинов ВСУ (в частности, из ТрО — семеро, ВМС — 26, и трое из Воздушных сил). Освобождены из плена также 22 нацгвардейца, 19 пограничников, один представитель Нацполиции.

Они защищали украинскую землю от врага в Харьковской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях, Херсонской, Сумской, Киевской областях.

В частности, освобождены охранявшие Чернобыльскую АЭС нацгвардейцы, а также защитники Мариуполя и Азовстали. Увидят вскоре родных также украинские военнослужащие, участвовавшие в операции на Курщине.

Среди уволенных — 47 сержантов, 69 солдат, 16 матросов и 18 офицеров.

Украинские военнослужащие получат надлежащее лечение, помощь по реабилитации и реинтеграции в общество, а также выплаты денежного довольствия, которое они должны получать в плену, и единовременную материальную помощь.

Координационный штаб благодарит Объединенные Арабские Эмираты за содействие в реализации обмена.

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