Украина вернула из российского плена 150 защитников
Категория
Украина
Дата публикации

Украина вернула из российского плена 150 защитников

Владимир Зеленский
возвращение
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5 февраля в Украину вернули из России 150 военнопленных. Некоторые из бойцов находились в плену более 2 лет.

Главные тезисы

  • 150 украинских защитников, находившихся в российском плену более 2 лет, вернулись домой 5 февраля.
  • Возвращение военнослужащих является значимым событием для украинской армии и их семей.
  • Президент Украины выразил признательность партнерам, включая ОАЭ, за помощь в освобождении украинских защитников.

150 украинских военнопленных вернулись домой

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Сегодня хороший день для всех нас. Мы возвращаем из российского плена 150 наших защитников. Это солдаты, сержанты, офицеры. Воины Военно-Морских сил, попавшие в плен в Мариуполе и Запорожской области, Воздушные силы, военные Десантно-штурмовых и Сухопутных войск, нацгвардейцы, пограничники, терробороновцы, а также полицейский. Все они по разным направлениям фронта, но их объединяет общее: они боролись за Украину.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Президент отметил, что некоторые из ребят находились в плену более двух лет.

Украинские бойцы дома

И сегодня для них и их родных — день, который весит больше, чем годы ожидания. Это настоящее счастье — видеть их дома, живых, свободных.

Зеленский поблагодарил всех, кто работает ради возвращения украинцев из плена.

Украинцы после российского плена

Благодарю партнеров, в частности ОАЭ, и тех, кто поддерживает нас на этом пути. Работаем, чтобы вернуть всех.

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