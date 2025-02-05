Украина вернула из российского плена 150 защитников

5 февраля в Украину вернули из России 150 военнопленных. Некоторые из бойцов находились в плену более 2 лет.

150 украинских военнопленных вернулись домой

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Сегодня хороший день для всех нас. Мы возвращаем из российского плена 150 наших защитников. Это солдаты, сержанты, офицеры. Воины Военно-Морских сил, попавшие в плен в Мариуполе и Запорожской области, Воздушные силы, военные Десантно-штурмовых и Сухопутных войск, нацгвардейцы, пограничники, терробороновцы, а также полицейский. Все они по разным направлениям фронта, но их объединяет общее: они боролись за Украину. Владимир Зеленский Президент Украины

Президент отметил, что некоторые из ребят находились в плену более двух лет.

Украинские бойцы дома

И сегодня для них и их родных — день, который весит больше, чем годы ожидания. Это настоящее счастье — видеть их дома, живых, свободных.

Зеленский поблагодарил всех, кто работает ради возвращения украинцев из плена.

Украинцы после российского плена