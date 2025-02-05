Украина вернула из российского плена 150 защитников

5 февраля в Украину вернули из России 150 военнопленных. Некоторые из бойцов находились в плену более 2 лет.
Главные тезисы
- 150 украинских защитников, находившихся в российском плену более 2 лет, вернулись домой 5 февраля.
- Возвращение военнослужащих является значимым событием для украинской армии и их семей.
- Президент Украины выразил признательность партнерам, включая ОАЭ, за помощь в освобождении украинских защитников.
150 украинских военнопленных вернулись домой
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Президент отметил, что некоторые из ребят находились в плену более двух лет.
И сегодня для них и их родных — день, который весит больше, чем годы ожидания. Это настоящее счастье — видеть их дома, живых, свободных.
Зеленский поблагодарил всех, кто работает ради возвращения украинцев из плена.
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