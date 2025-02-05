Україна повернула з російського полону 150 захисників

5 лютого до України повернули з Росії 150 військовополонених. Деякі з бійців перебували у полоні понад 2 роки.
Головні тези:
- Повернення 150 захисників з російського полону є важливою перемогою для України.
- Деякі військовополонені побували у полоні понад 2 роки, і їх повернення є великою подією для їх сімей та всієї країни.
- Зеленський висловив вдячність усім, хто долучився до звільнення українських захисників, у тому числі партнерам з ОАЕ.
150 українських військовополонених повернулися додому
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
Президент зауважив, що деякі з хлопців перебували в полоні понад два роки.
І сьогодні для них та їхніх рідних – день, що важить більше за роки очікування. Це справжнє щастя – бачити їх удома, живих, вільних.
Зеленський подякував всім, хто працює заради повернення українців з полону.
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