Україна повернула з російського полону 150 захисників
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна повернула з російського полону 150 захисників

Володимир Зеленський
війсковий ЗСУ
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5 лютого до України повернули з Росії 150 військовополонених. Деякі з бійців перебували у полоні понад 2 роки.

Головні тези:

  • Повернення 150 захисників з російського полону є важливою перемогою для України.
  • Деякі військовополонені побували у полоні понад 2 роки, і їх повернення є великою подією для їх сімей та всієї країни.
  • Зеленський висловив вдячність усім, хто долучився до звільнення українських захисників, у тому числі партнерам з ОАЕ.

150 українських військовополонених повернулися додому

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Сьогодні хороший день для всіх нас. Ми повертаємо з російського полону 150 наших захисників. Це солдати, сержанти, офіцери. Воїни Військово-Морських сил, які потрапили в полон у Маріуполі та Запорізькій області, Повітряних сил, військові Десантно-штурмових та Сухопутних військ, нацгвардійці, прикордонники, тероборонівці, а також поліцейський. Всі вони з різних напрямків фронту, але їх об’єднує спільне: вони боролися за Україну.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Президент зауважив, що деякі з хлопців перебували в полоні понад два роки.

Українські бійці вдома

І сьогодні для них та їхніх рідних – день, що важить більше за роки очікування. Це справжнє щастя – бачити їх удома, живих, вільних.

Зеленський подякував всім, хто працює заради повернення українців з полону.

Українці після російського полону

Дякую партнерам, зокрема ОАЕ, і тим, хто підтримує нас на цьому шляху. Працюємо, щоб повернути всіх.

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