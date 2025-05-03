Вперше у світі. ГУР з морського дрона Magura знищило бойовий літак РФ — відео

2 травня 2025 року спецпідрозділ Головного управління розвідки України у взаємодії з СБУ та Силами оборони України у Чорному морі ліквідували російський Су-30. Що важливо розуміти, це перше у світі знищення бойового літака морським дроном.
Головні тези:
- Нова успішна операція відбулася в акваторії неподалік від порту в місті Новоросійск.
- Вартість знищеної цілі ворога - близько 50 мільйонів доларів.
Що відомо про нове унікальне досягнення ГУР
За словами українських розвідників, історичний удар здійснили воїни спецпідрозділу ГУР МО України Group 13 ракетою безпілотної морської платформи Magura.
Цього разу під удар потрапив багатоцільовий російський винищувач.
Що важливо розуміти, орієнтовна його вартість становить близько 50 мільйонів доларів.
ГУР також нагадує про те, що 31 грудня 2024 року завдяки ракетному морському дрону Magura V5 спецпризначенці ГУР МО України вперше у світі знищили повітряну ціль ― два російські гелікоптери Мі-8.
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