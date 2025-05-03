Вперше у світі. ГУР з морського дрона Magura знищило бойовий літак РФ — відео

Він спалахнув у повітрі та зрештою впав у море — на дно володінь безжального “Нептуна”. Успішний удар по ворожому бойовому літаку відбувся в акваторії неподалік від порту в місті новоросійск, де московити ховають залишки свого чорноморського флоту.