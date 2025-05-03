США публично обвинили Германию в тирании

Вице-президент США Джей Ди Венс и шеф американской дипломатии Марко Рубио обвинили Германию в "тирании" из-за ее решения признать ультраправую пророссийскую партию "Альтернатива для Германии" (АдН) правоэкстремистской.
Главные тезисы
- 2 мая Агентство внутренней разведки Германии признало АдН экстремистской организацией, угрожающей демократии.
- Рубио и Вэнс на этом фоне не скрывают свою пророссийскую позицию.
Назревает новый конфликт между США и Германией
Своим недовольством первым поделился глава Госдепа США Марко Рубио.
Последний начал утверждать, что Германия предоставила спецслужбам полномочия по наблюдению за оппозицией.
С отдельным заявлением по этому поводу выступил и вице-президент США Джей Ди Вэнс.
Он начал утверждать, что именно АдН якобы самая популярная партия Германии.
Журналисты обращают внимание на то, что вице-президент США многократно выражал поддержку АдН.
В общем, его считают последовательным союзником этой пророссийской политической силы.
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