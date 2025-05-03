США публично обвинили Германию в тирании
Категория
Мир
Дата публикации

США публично обвинили Германию в тирании

Назревает новый конфликт между США и Германией
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Источник:  online.ua

Вице-президент США Джей Ди Венс и шеф американской дипломатии Марко Рубио обвинили Германию в "тирании" из-за ее решения признать ультраправую пророссийскую партию "Альтернатива для Германии" (АдН) правоэкстремистской.

Главные тезисы

  • 2 мая Агентство внутренней разведки Германии признало АдН экстремистской организацией, угрожающей демократии.
  • Рубио и Вэнс на этом фоне не скрывают свою пророссийскую позицию.

Назревает новый конфликт между США и Германией

Своим недовольством первым поделился глава Госдепа США Марко Рубио.

Последний начал утверждать, что Германия предоставила спецслужбам полномочия по наблюдению за оппозицией.

Это не демократия — это скрытая тирания. По-настоящему экстремистская не АдН, которая на последних выборах заняла второе место, а смертоносная открытая миграционная политика истеблишмента, которую АдН отвергает.

Марк Рубио

Марк Рубио

Глава Госдепа США

С отдельным заявлением по этому поводу выступил и вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Он начал утверждать, что именно АдН якобы самая популярная партия Германии.

Теперь бюрократы пытаются ее уничтожить. (…) Запад вместе снес Берлинскую стену, но теперь она снова построена — не Советами и не русскими, а немецким истеблишментом, — жалуется Вэнс.

Журналисты обращают внимание на то, что вице-президент США многократно выражал поддержку АдН.

В общем, его считают последовательным союзником этой пророссийской политической силы.

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