"Зруйнує економіку Угорщини". Орбан продовжує маніпулювати вступом України до ЄС
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"Зруйнує економіку Угорщини". Орбан продовжує маніпулювати вступом України до ЄС

Орбан
Джерело:  Magyar Nemzet

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що членство України в ЄС невигідне для його країни, оскільки загрожує угорській економіці.

Головні тези:

  • Віктор Орбан заявив, що українське членство в ЄС шкідливе для Угорщини та загрожує її економіці через розподіл фінансів.
  • Угорський прем'єр вважає, що фінансова підтримка України може призвести до втрат Угорщини та інших країн ЄС.

Орбан лякає угорців вступом України до ЄС

Орбан заявив, що Угорщина втратила кілька мільярдів євро за три роки через війну. За словами прем'єр-міністра, країна не мала б таких економічних проблем, якби гроші, надіслані Україні, були в європейській економіці.

Однак європейські лідери продовжують прагнути війни і підтримувати Україну навіть проти волі американського керівництва. Ми не можемо фінансувати та підтримувати Україну та українську армію без Сполучених Штатів.

Віктор Орбан

Віктор Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини 

Віктор Орбан назвав значною проблемою, що ЄС нібито повинен утримувати мільйонну українську армію.

Гроші, які вони хочуть витратити там, ми могли б витратити і вдома. Вони везуть гроші, в тому числі і наші, в Україну тачками.

Він нагадав, що у Єврокомісії оголосили про наміри прийняти Україну в ЄС до 2030 року.

Європейська народна партія, материнська партія партії "Тиса", хоче ввести Україну до ЄС, що зруйнує угорську економіку, — підкреслив він, маючи на увазі політсилу свого головного політичного суперника Петера Мадяра.

Віктор Орбан закликав усіх висловити свою думку щодо вступу України до ЄС і взяти участь в опитуванні про членство України, яке організував його уряд.

У Брюсселі вважають, що для фінансування України потрібно взяти величезну спільну позику, тому що лідери ЄС знають, що самостійно не в змозі підтримати Україну. Є країни, великі компанії яких вже працюють в Україні, і більша частина грошей потрапить саме до цих компаній.

Якби це було вигідно угорцям, вони б підтримали членство України, але наша країна заплатила б за вступ України додаткову ціну, — вказав Орбан.

Нагадаємо, керівництво України та Єврокомісія мали амбітні плани щодо темпів переговорів про вступ у 2025 році, проте на заваді стало угорське вето.

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