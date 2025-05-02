"Разрушит экономику Венгрии". Орбан продолжает манипулировать вступлением Украины в ЕС
Категория
Мир
Дата публикации

"Разрушит экономику Венгрии". Орбан продолжает манипулировать вступлением Украины в ЕС

Орбан
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Источник:  Magyar Nemzet

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что членство Украины в ЕС невыгодно для его страны, поскольку чревато венгерской экономикой.

Главные тезисы

  • Виктор Орбан утверждает, что украинское членство в ЕС принесет ущерб экономике Венгрии из-за распределения финансов и потерь в несколько миллиардов евро.
  • Орбан призывает общество высказать мнение о вступлении Украины в ЕС, организовывая опрос и подчеркивая возможные финансовые риски для собственной страны.

Орбан пугает венгров вступлением Украины в ЕС

Орбан заявил, что Венгрия потеряла несколько миллиардов евро за три года из-за войны. По словам премьер-министра, у страны не было бы таких экономических проблем, если бы деньги, присланные Украине, были в европейской экономике.

Однако европейские лидеры продолжают стремиться к войне и поддерживать Украину даже против воли американского руководства. Мы не можем финансировать и поддерживать Украину и украинскую армию без Соединенных Штатов.

Виктор Орбан

Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии

Виктор Орбан назвал значительную проблему, что ЕС якобы должен содержать миллионную украинскую армию.

Деньги, которые они хотят потратить там, мы могли бы потратить и дома. Они везут деньги, в том числе и наши, в Украину тачками.

Он напомнил, что в Еврокомиссии объявили о намерениях принять Украину в ЕС до 2030 года.

Европейская народная партия, материнская партия партии "Тиса", хочет ввести Украину в ЕС, разрушающую венгерскую экономику, — подчеркнул он, имея в виду политсилу своего главного политического соперника Петера Мадяра.

Виктор Орбан призвал всех высказать свое мнение о вступлении Украины в ЕС и принять участие в опросе о членстве Украины, организованном его правительством.

В Брюсселе считают, что для финансирования Украины нужно взять огромный общий заем, потому что лидеры ЕС знают, что самостоятельно не в состоянии поддержать Украину. Есть страны, крупные компании которых уже работают в Украине, и большая часть денег попадет именно в эти компании.

Если бы это было выгодно венграм, они поддержали бы членство Украины, но наша страна заплатила бы за вступление Украины дополнительную цену, — указал Орбан.

Напомним, руководство Украины и Еврокомиссия имели амбициозные планы по темпам переговоров о вступлении в 2025 году, однако помешало венгерское вето.

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