Орбан призывает венгров проголосовать на "референдуме" против вступления Украины в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призывает граждан голосовать на VOKS 2025 против вступления Украины в Европейский Союз.
Главные тезисы
- Виктор Орбан манипулирует общественным мнением, предлагая венграм проголосовать на референдуме против вступления Украины в ЕС.
- Политик заявляет, что вступление Украины в ЕС угрожает достижениям Венгрии и вызывает необходимость защищать интересы страны.
- VOKS 2025 — общенациональное голосование, инициированное властями Венгрии, чтобы выяснить мнение граждан по поводу возможного присоединения Украины к Евросоюзу.
Орбан манипулирует общественным мнением Венгрии по Украине
Политик написал на своей странице в социальной сети Facebook, что в Брюсселе якобы есть приказ о вступлении страны в ЕС еще до 2030 года. По его словам, в ближайшие полгода Евросоюз ждет "самое сложное и самое большое сражение", которое решит его будущее:
Он призвал венгров голосовать за "сохранение достижений Венгрии", заявив, чтобы без общественного сопротивления правительство может не справиться с защитой интересов страны.
Вступление Украины в ЕС ставит под угрозу все, чего мы достигли к этому времени. Не дадим им переступить через венгров!
‚VOKS 2025 — это общенациональное консультативное голосование, инициированное правительством Венгрии, чтобы узнать мнение граждан о возможном вступлении Украины в Европейский Союз. Оно началось 15 апреля 2025 года и продлится до конца мая.
Напомним, оппозиционная партия "Тиса" организовала собственный опрос, результаты которого свидетельствуют о поддержке вступления Украины в ЕС среди граждан — более 58% участников поддерживают евроинтеграцию Украины.
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