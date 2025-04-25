Орбан призывает венгров проголосовать на "референдуме" против вступления Украины в ЕС
Категория
Политика
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Орбан призывает венгров проголосовать на "референдуме" против вступления Украины в ЕС

Orban Victor
Орбан
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призывает граждан голосовать на VOKS 2025 против вступления Украины в Европейский Союз.

Главные тезисы

  • Виктор Орбан манипулирует общественным мнением, предлагая венграм проголосовать на референдуме против вступления Украины в ЕС.
  • Политик заявляет, что вступление Украины в ЕС угрожает достижениям Венгрии и вызывает необходимость защищать интересы страны.
  • VOKS 2025 — общенациональное голосование, инициированное властями Венгрии, чтобы выяснить мнение граждан по поводу возможного присоединения Украины к Евросоюзу.

Орбан манипулирует общественным мнением Венгрии по Украине

Политик написал на своей странице в социальной сети Facebook, что в Брюсселе якобы есть приказ о вступлении страны в ЕС еще до 2030 года. По его словам, в ближайшие полгода Евросоюз ждет "самое сложное и самое большое сражение", которое решит его будущее:

Возможно, однажды, где-то через 20-30-40 лет, все может сложиться таким образом, что Украина сможет выполнить условия, необходимые для вступления, не разрушающие венгерскую экономику. Но это не в обозримом будущем, лет через 15, это точно!

Виктор Орбан

Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии

Он призвал венгров голосовать за "сохранение достижений Венгрии", заявив, чтобы без общественного сопротивления правительство может не справиться с защитой интересов страны.

Вступление Украины в ЕС ставит под угрозу все, чего мы достигли к этому времени. Не дадим им переступить через венгров!

‚VOKS 2025 — это общенациональное консультативное голосование, инициированное правительством Венгрии, чтобы узнать мнение граждан о возможном вступлении Украины в Европейский Союз. Оно началось 15 апреля 2025 года и продлится до конца мая.

Голосование производится по почте. Венгриям предложено ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы вступление Украины в Европейский Союз?".

Напомним, оппозиционная партия "Тиса" организовала собственный опрос, результаты которого свидетельствуют о поддержке вступления Украины в ЕС среди граждан — более 58% участников поддерживают евроинтеграцию Украины. ​

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