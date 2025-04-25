Орбан закликає угорців проголосувати на "референдумі" проти вступу України до ЄС
Категорія
Політика
Дата публікації

Орбан закликає угорців проголосувати на "референдумі" проти вступу України до ЄС

Orban Victor
Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликає громадян голосувати на VOKS 2025 проти вступу України до Європейського Союзу.

Орбан маніпулює громадською думкою Угорщини щодо України

Політик написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, що у Брюсселі нібито є наказ про вступ країни до ЄС ще до 2030 року. За його словами, у найближчі пів року на Євросоюз чекає "найскладніша та найбільша битва", яка вирішить його майбутнє:

Можливо, одного дня, десь через 20-30-40 років, все може скластися таким чином, що Україна зможе виконати умови, необхідні для вступу, які не зруйнують угорську економіку. Але це не в осяжному майбутньому, років через 15, це точно!

Віктор Орбан

Віктор Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини

Він закликав угорців голосувати за "збереження досягнень Угорщини", заявивши, щоб без громадського спротиву уряд може не впоратися із захистом інтересів країни.

Вступ України до ЄС ставить під загрозу все, чого ми досягли до цього часу. Не дамо їм переступити через угорців!

​VOKS 2025 — це загальнонаціональне консультативне голосування, ініційоване урядом Угорщини, щоб дізнатися думку громадян щодо можливого вступу України до Європейського Союзу. Воно розпочалося 15 квітня 2025 року і триватиме до кінця травня.​

Голосування проводиться поштою. Угорцям запропоновано відповісти на одне запитання:​ "Чи підтримуєте ви вступ України до Європейського Союзу?".

Нагадаємо, опозиційна партія "Тиса" організувала власне опитування, результати якого свідчать про підтримку вступу України до ЄС серед громадян — понад 58% учасників підтримують євроінтеграцію України. ​

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Союз без України". Орбан висунув ЄС нові цинічні вимоги
Орбан
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Зруйнує Угорщину". Орбан цинічно пообіцяв протистояти вступу України до ЄС
Орбан
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Орбан розпочав в Угорщині цинічну кампанію проти України
Орбан

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?