"Что, черт возьми, происходит?". Орбан устроил новый громкий скандал
Категория
Политика
Дата публикации

"Что, черт возьми, происходит?". Орбан устроил новый громкий скандал

Орбан высказал свои претензии властям Германии
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Источник:  online.ua

Венгерский премьер Виктор Орбан начал публично вмешиваться в политику Германии и набросился с упреками на власть страны из-за ее недавнего официального решения. Речь идет о том, что Федеральное ведомство по защите конституции ФРГ классифицировало партию "Альтернатива для Германии" как правоэкстремистскую.

Главные тезисы

  • Партия "Альтернатива для Германии" является известной пророссийской политической силой.
  • Вэнс и Рубио также выступили с публичной критикой властей Германии.

Орбан высказал свои претензии властям Германии

Венгерский лидер решил не подбирать слова, чтобы выразить свое недовольство решением ФРГ.

Что, к черту, происходит в Германии? — возмутился Орбан в коротком заявлении.

На фоне последних событий он решил поддержать лидера "АдН" Алису Вайдель, написав, что она "может рассчитывать" на поддержку Венгрии.

Фото: скриншот

Вайдель выразила благодарность Орбану в Х "за слова поддержки" и пообещала, что "несмотря на препятствия "АдН" будет продолжать свой путь во благо нашей страны".

Что важно понимать, "Альтернатива для Германии" (АдН) является пророссийской политической силой, поэтому решение властей ФРГ вполне логично.

К примеру, глава Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль предупредил, что будущее правительство, в котором оно станет вицеканцлером, будет рассматривать вопрос о запрете этой партии.

Однако такое развитие событий не устраивает команду президента США Дональда Трампа.

Так, 3 мая вице-президент США Джей Ди Венс и глава Госдепа Марко Рубио публично обвинили Германию в "тирании".

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