Венгерский премьер Виктор Орбан начал публично вмешиваться в политику Германии и набросился с упреками на власть страны из-за ее недавнего официального решения. Речь идет о том, что Федеральное ведомство по защите конституции ФРГ классифицировало партию "Альтернатива для Германии" как правоэкстремистскую.

Орбан высказал свои претензии властям Германии

Венгерский лидер решил не подбирать слова, чтобы выразить свое недовольство решением ФРГ.

Что, к черту, происходит в Германии? — возмутился Орбан в коротком заявлении. Поделиться

На фоне последних событий он решил поддержать лидера "АдН" Алису Вайдель, написав, что она "может рассчитывать" на поддержку Венгрии.

Фото: скриншот

Вайдель выразила благодарность Орбану в Х "за слова поддержки" и пообещала, что "несмотря на препятствия "АдН" будет продолжать свой путь во благо нашей страны".

Что важно понимать, "Альтернатива для Германии" (АдН) является пророссийской политической силой, поэтому решение властей ФРГ вполне логично.

К примеру, глава Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль предупредил, что будущее правительство, в котором оно станет вицеканцлером, будет рассматривать вопрос о запрете этой партии.

Однако такое развитие событий не устраивает команду президента США Дональда Трампа.