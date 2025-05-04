У Румунії стартували вибори президента на тлі гучного скандалу
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У Румунії стартували вибори президента на тлі гучного скандалу

Вибори президента у Румунії - що важливо знати
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Джерело:  online.ua

Вранці 4 травня розпочався перший тур виборів президента Румунії. Цього разу до влади може прийти ультраправий євроскептик Джордж Сіміон. 

Головні тези:

  • Велика група румунів за кордоном розпочала голосування ще 2 травня.
  • Головними суперниками Сіміона є політики, які активно підтримують Україну.

Вибори президента у Румунії — що важливо знати

Як уже згадувалося раніше, результати попереднього першого туру, що відбувся у листопаді 2024 року, були анульовані Конституційним судом.

Тоді перемогу здобув скандальний популіст Келін Джорджеску, однак результати довелося скасувати через маніпуляції у соцмережах і втручання з-за кордону.

Усі виборчі дільниці будуть працювати з 07:00 до 21:00. За президентське крісло цього разу ведуть боротьбу 11 кандидатів.

Після офіційного підрахунку голосів та оголошення результатів Центральним виборчим бюро, через два тижні, 18 травня, буде організовано другий тур виборів, у якому зустрінуться два лідери першого туру.

Існує висока ймовірність того, що країну очолить ультраправий євроскептик Джордж Сіміон.

Його ключовими суперниками є два центристи:

  • 65-річний колишній сенатор Крін Антонеску, якого підтримують три партії чинного прозахідного уряду:

  • 55-річний мер Бухареста Нікушор Дан, який балотується як незалежний кандидат з антикорупційною програмою.

Що важливо розуміти, і Антонеску, і Дан активно підтримують вступ України в ЄС та НАТО.

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