У Румунії стартували вибори президента на тлі гучного скандалу

Вранці 4 травня розпочався перший тур виборів президента Румунії. Цього разу до влади може прийти ультраправий євроскептик Джордж Сіміон.

Вибори президента у Румунії — що важливо знати

Як уже згадувалося раніше, результати попереднього першого туру, що відбувся у листопаді 2024 року, були анульовані Конституційним судом.

Тоді перемогу здобув скандальний популіст Келін Джорджеску, однак результати довелося скасувати через маніпуляції у соцмережах і втручання з-за кордону.

Усі виборчі дільниці будуть працювати з 07:00 до 21:00. За президентське крісло цього разу ведуть боротьбу 11 кандидатів.

Після офіційного підрахунку голосів та оголошення результатів Центральним виборчим бюро, через два тижні, 18 травня, буде організовано другий тур виборів, у якому зустрінуться два лідери першого туру. Поширити

Існує висока ймовірність того, що країну очолить ультраправий євроскептик Джордж Сіміон.

Його ключовими суперниками є два центристи:

65-річний колишній сенатор Крін Антонеску, якого підтримують три партії чинного прозахідного уряду:

55-річний мер Бухареста Нікушор Дан, який балотується як незалежний кандидат з антикорупційною програмою.

Що важливо розуміти, і Антонеску, і Дан активно підтримують вступ України в ЄС та НАТО.