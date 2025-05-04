В Румынии стартовали выборы президента на фоне громкого скандала
Категория
Мир
Дата публикации

В Румынии стартовали выборы президента на фоне громкого скандала

Выборы президента в Румынии – что важно знать
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Источник:  online.ua

Утром 4 мая начался первый тур выборов президента Румынии. В этот раз к власти может прийти ультраправый евроскептик Джордж Симион.

Главные тезисы

  • Большая группа румын за границей начала голосование еще 2 мая.
  • Главными соперниками Симиона являются политики, активно поддерживающие Украину.

Выборы президента в Румынии — что важно знать

Как уже упоминалось ранее, результаты предыдущего первого тура, состоявшегося в ноябре 2024 года, были аннулированы Конституционным судом.

Тогда победу одержал скандальный популист Келин Джорджеску, однако результаты пришлось отменить из-за манипуляций в соцсетях и вмешательства из-за границы.

Все избирательные участки будут работать с 07:00 до 21:00. За президентское кресло в этот раз борются 11 кандидатов.

После официального подсчета голосов и оглашения результатов Центральным избирательным бюро, через две недели, 18 мая, будет организован второй тур выборов, в котором встретятся два лидера первого тура.

Существует высокая вероятность того, что страну возглавит ультраправый евроскептик Джордж Симион.

Его ключевыми соперниками являются два центриста:

  • 65-летний бывший сенатор Крин Антонеску, которого поддерживают три партии действующего прозападного правительства:

  • 55-летний мэр Бухареста Никушор Дан, баллотирующийся как независимый кандидат с антикоррупционной программой.

Что важно понимать, и Антонеску, и Дан активно поддерживают вступление Украины в ЕС и НАТО.

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