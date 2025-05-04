В Румынии стартовали выборы президента на фоне громкого скандала

Утром 4 мая начался первый тур выборов президента Румынии. В этот раз к власти может прийти ультраправый евроскептик Джордж Симион.
Главные тезисы
- Большая группа румын за границей начала голосование еще 2 мая.
- Главными соперниками Симиона являются политики, активно поддерживающие Украину.
Выборы президента в Румынии — что важно знать
Как уже упоминалось ранее, результаты предыдущего первого тура, состоявшегося в ноябре 2024 года, были аннулированы Конституционным судом.
Тогда победу одержал скандальный популист Келин Джорджеску, однако результаты пришлось отменить из-за манипуляций в соцсетях и вмешательства из-за границы.
Все избирательные участки будут работать с 07:00 до 21:00. За президентское кресло в этот раз борются 11 кандидатов.
Существует высокая вероятность того, что страну возглавит ультраправый евроскептик Джордж Симион.
Его ключевыми соперниками являются два центриста:
65-летний бывший сенатор Крин Антонеску, которого поддерживают три партии действующего прозападного правительства:
55-летний мэр Бухареста Никушор Дан, баллотирующийся как независимый кандидат с антикоррупционной программой.
Что важно понимать, и Антонеску, и Дан активно поддерживают вступление Украины в ЕС и НАТО.
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