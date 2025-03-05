Помогали пророссийскому политику Джорджеску. Румыния депортирует двух дипломатов РФ

Румынские власти объявили военного атташе России в Бухаресте Александра Чуприна и его заместителя Евгения Игнатьева персонами нон грата. Имя последнего фигурирует в одном из расследований, связанных с экскандидатом в президенты Келином Джорджеску.

Румыния депортирует двух российских дипломатов

По информации МИДа, дипломаты нарушали положения Венской конвенции о дипломатических отношениях 1961 года. Российской стороне об этом заявили во время вызова временного поверенного по делам РФ в Бухаресте в румынский МИД.

Имя Евгения Игнатьева вытекло по делу Мариана Мотоку — сторонника Калина Георгеcку, подозреваемого в пропаганде идей и символики Железной гвардии. Поделиться

Это движение, известное также как «Легион Архангела Михаила», выступало за радикальный национализм, антисемитизм, культ насилия и авторитарное правление. В современной Румынии прославление или оправдание Железной гвардии и ее идеологии запрещено законом, поскольку это движение было причастно к политическому террору, убийствам и антисемитским погромам.

В одной из записей слышно, что Мотоку звонит в российское посольство и просит соединить его с полковником Игнатьевым.

Сам Джорджеску обвинили в подстрекательстве к антиконституционной деятельности, распространении ложной информации, создании фашистской организации, прославлении людей, обвиняемых в геноцидах и военных преступлениях и создании антисемитского сообщества. Его задержали 26 февраля.