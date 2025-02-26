В Румынии арестован пророссийский политик Джорджеску — что случилось

Бывший пророссийский кандидат в президенты Румынии Келин Джорджеску 26 февраля был арестован и доставлен для допроса в Генпрокуратуре по финансированию его избирательной кампании.

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На странице Джорджеску в Facebook опубликовали сообщение, в котором говорится, что он собирался снова подать свою кандидатуру на пост президента, но "система остановила его на дороге и забрала на допрос в прокуратуру".

Также в соцсетях опубликовали видео его арест.

🚨🇷🇴 EXCLUSIVE: ROMANIA'S RIGHTFUL* PRESIDENT ARRSTED!



Below is a video I just received from Calin Georgescu's team showing him getting arrested, 2.5 hours before our second interview, and less than an hour after our call.



This comes after his supporters were all raided, less… https://t.co/2UBtfXp7Nt pic.twitter.com/mymxeV7K9f — Mario Nawfal (@MarioNawfal) February 26, 2025

По сообщению румынского телеканала Digi24, прокуратура выдала ордер арест Джорджеску и начала обыски в домах его близких соратников, в том числе лидера наемников Горациу Потра и охранника Джорджеску.

В ходе обысков прокуроры обнаружили оружие, боеприпасы и значительные суммы денег. Дома у Потра в сейфе, спрятанном в полу, следователи обнаружили 900 тысяч евро.

Джорджеску допрашивают в связи с финансированием его избирательной кампании в прошлом году, на которую, по официальным данным, он не задекларировал расходы.

Прокуратура подозревает 27 человек в действиях против конституционного строя Румынии, публичном подстрекательстве, создании фашистской организации и ложных заявлениях об источниках финансирования избирательной кампании.

Вскоре после того, как в среду утром появилась новость об обысках, Джорджеску заявил, что обыски были направлены на то, чтобы заблокировать новую президентскую заявку.

Напомним, в начале декабря 2024 года Конституционный суд Румынии принял беспрецедентное решение перезапустить проведение президентских выборов из-за скандала вокруг кампании Келина Джорджеску.