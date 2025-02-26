В Румынии арестован пророссийский политик Джорджеску — что случилось
Категория
Политика
Дата публикации

В Румынии арестован пророссийский политик Джорджеску — что случилось

Джорджеску
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Источник:  Digi24

Бывший пророссийский кандидат в президенты Румынии Келин Джорджеску 26 февраля был арестован и доставлен для допроса в Генпрокуратуре по финансированию его избирательной кампании.

Главные тезисы

  • Джорджеску арестован по обвинениям в непрозрачном финансировании избирательной кампании и действиям против конституционного строя.
  • Подстрекательство и создание фашистской организации также стали предметом интереса прокуратуры в рамках дела о финансировании политической кампании.
  • Обнаруженное у близких соратников Джорджеску оружие, боеприпасы и крупные суммы денег свидетельствуют о сложной ситуации вокруг политика.

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На странице Джорджеску в Facebook опубликовали сообщение, в котором говорится, что он собирался снова подать свою кандидатуру на пост президента, но "система остановила его на дороге и забрала на допрос в прокуратуру".

Также в соцсетях опубликовали видео его арест.

По сообщению румынского телеканала Digi24, прокуратура выдала ордер арест Джорджеску и начала обыски в домах его близких соратников, в том числе лидера наемников Горациу Потра и охранника Джорджеску.

В ходе обысков прокуроры обнаружили оружие, боеприпасы и значительные суммы денег. Дома у Потра в сейфе, спрятанном в полу, следователи обнаружили 900 тысяч евро.

Джорджеску допрашивают в связи с финансированием его избирательной кампании в прошлом году, на которую, по официальным данным, он не задекларировал расходы.

Прокуратура подозревает 27 человек в действиях против конституционного строя Румынии, публичном подстрекательстве, создании фашистской организации и ложных заявлениях об источниках финансирования избирательной кампании.

Вскоре после того, как в среду утром появилась новость об обысках, Джорджеску заявил, что обыски были направлены на то, чтобы заблокировать новую президентскую заявку.

Напомним, в начале декабря 2024 года Конституционный суд Румынии принял беспрецедентное решение перезапустить проведение президентских выборов из-за скандала вокруг кампании Келина Джорджеску.

Джорджеску — антизападный кандидат, неожиданно победивший в первом туре выборов из-за, как полагают, кампании иностранного вмешательства через TikTok.

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