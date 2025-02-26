У Румунії заарештовано проросійського політика Джорджеску — що трапилося
Категорія
Політика
Дата публікації

У Румунії заарештовано проросійського політика Джорджеску — що трапилося

Джорджеску
Джерело:  Digi24

Колишній проросійський кандидат у президенти Румунії Келін Джорджеску 26 лютого був заарештований і доправлений для допиту у Генпрокуратурі у справі щодо фінансування його виборчої кампанії.

Головні тези:

  • Джорджеску, колишній проросійський кандидат у президенти Румунії, був арештований у зв'язку з непрозорим фінансуванням його виборчої кампанії.
  • Прокуратура підозрює його та ще 26 осіб у діях проти конституційного ладу країни та підбурюванні.
  • Обшуки у помешканнях близьких соратників Джорджеску виявили зброю, боєприпаси та великі суми грошей.

Називав Україну “вигаданою державою”. Румунського політика Джорджеску заарештовано

На сторінці Джорджеску у Facebook опублікували повідомлення, у якому сказано, що він збирався знову подати свою кандидатуру на посаду президента, але "система зупинила його на дорозі і забрала на допит в прокуратуру".

Також у соцмережах опублікували відео його арешту.

За повідомленням румунського телеканалу Digi24, прокуратура видала ордер арешт Джорджеску і почала обшуки в помешканнях його близьких соратників, у тому числі лідера найманців Гораціу Потра та охоронця Джорджеску.

Під час обшуків прокурори виявили зброю, боєприпаси та значні суми грошей. Вдома у Потра в сейфі, захованому в підлозі, слідчі знайшли 900 тисяч євро.

Джорджеску допитують у зв'язку з фінансуванням його виборчої кампанії минулого року, на яку, за офіційними даними, він не задекларував витрат.

Прокуратура підозрює 27 осіб у діях проти конституційного ладу Румунії, публічному підбурюванні, створенні фашистської організації та неправдивих заявах щодо джерел фінансування виборчої кампанії.

Незабаром після того, як в середу вранці з'явилася новина про обшуки, Джорджеску заявив, що обшуки були спрямовані на те, щоб заблокувати його нову президентську заявку.

Нагадаємо, на початку грудня 2024 року Конституційний суд Румунії ухвалив безпрецедентне рішення перезапустити проведення президентських виборів через скандал довкола кампанії Келіна Джорджеску.

Джорджеску – антизахідний кандидат, який несподівано переміг у першому турі виборів через, як вважають, кампанію іноземного втручання через TikTok.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Кандидат у президенти Румунії Георгеску розкритикував НАТО та допомогу Україні
Георгеску
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Румунський політик Георгеску розмріявся про поділ України між сусідніми державами
Георгеску
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Проросійський румунський політик Георгеску накинувся зі звинуваченнями на Зеленського
Георгеску

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?