Кандидат у президенти Румунії Георгеску розкритикував НАТО та допомогу Україні

Георгеску проти допомоги Україні

За словами ультраправого політика, у разі його перемоги на виборах він зупинить експорт українського зерна через Румунію та допомогу Києву.

Як я можу погодитися на це? Це неможливо. Румунія та румунський народ понад усе. Немислимо, щоб поруч з нами була війна посеред Європи, тому пріоритетом, безумовно, буде те, щоб цю війну в Україні негайно зупинити. Калін Георгеску Румунський політик

Також він переконаний, що Бухарест "ні перед ким не зобовʼязаний". Це Георгеску сказав, відповідаючи на питання про зобовʼязання країн-членів НАТО витрачати 2% свого ВВП на оборону щороку.

Занепокоєння румунського народу полягає в тому, щоб бути щасливим. Вони не можуть бути щасливими, витрачаючи гроші на інші речі. Якщо НАТО захищається, то воно має залишатися оборонним. Я вірю в одне — Румунія ні перед ким не зобов'язана. Поширити

Вибори президента Румунії: що відомо

Ультранаціоналістичний кандидат Калін Георгеску виграв перший тур президентських виборів, набравши близько 22,95% голосів. Його конкурент — прем’єр Румунії Марчел Чолаку отримав 19,15% підтримки виборців

Про це інформує Центральна виборча комісія Румунії, яка підрахувала 100% голосів.

Згідно з повідомленням, Георгеску та Чолаку змагатимуться в другому турі, що відбудеться через 8 грудня.