Кандидат у президенти Румунії Георгеску розкритикував НАТО та допомогу Україні
Категорія
Політика
Дата публікації

Кандидат у президенти Румунії Георгеску розкритикував НАТО та допомогу Україні

Георгеску
Джерело:  Reuters

Кандидат у президенти Румунії й переможець першого туру виборів Калін Георгеску заявив: якщо стане очільником держави, припинить допомогу Україні.

Головні тези:

  • Калін Георгеску обіцяє припинити допомогу Україні та експорт українського зерна через Румунію в разі перемоги на виборах.
  • Політик заявляє про відмову від зобов'язань перед НАТО щодо витрачання 2% ВВП на оборону і підкреслює пріоритет захисту Румунії.
  • Калін Георгеску зазначає, що Румунія не зобов'язана ні перед ким і її гроші повинні витрачатися на збереження щастя румунського народу.
  • Ультранаціоналістичний кандидат отримав близько 23% голосів у першому турі виборів президента Румунії та змагатиметься в другому турі з прем'єром Марчелом Чолаку.

Георгеску проти допомоги Україні

За словами ультраправого політика, у разі його перемоги на виборах він зупинить експорт українського зерна через Румунію та допомогу Києву.

Як я можу погодитися на це? Це неможливо. Румунія та румунський народ понад усе. Немислимо, щоб поруч з нами була війна посеред Європи, тому пріоритетом, безумовно, буде те, щоб цю війну в Україні негайно зупинити.

Калін Георгеску

Калін Георгеску

Румунський політик

Також він переконаний, що Бухарест "ні перед ким не зобовʼязаний". Це Георгеску сказав, відповідаючи на питання про зобовʼязання країн-членів НАТО витрачати 2% свого ВВП на оборону щороку.

Занепокоєння румунського народу полягає в тому, щоб бути щасливим. Вони не можуть бути щасливими, витрачаючи гроші на інші речі. Якщо НАТО захищається, то воно має залишатися оборонним. Я вірю в одне — Румунія ні перед ким не зобов'язана.

Вибори президента Румунії: що відомо

Ультранаціоналістичний кандидат Калін Георгеску виграв перший тур президентських виборів, набравши близько 22,95% голосів. Його конкурент — прем’єр Румунії Марчел Чолаку отримав 19,15% підтримки виборців

Про це інформує Центральна виборча комісія Румунії, яка підрахувала 100% голосів.

Згідно з повідомленням, Георгеску та Чолаку змагатимуться в другому турі, що відбудеться через 8 грудня.

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