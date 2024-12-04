Кандидат у президенти Румунії Георгеску розкритикував НАТО та допомогу Україні

Кандидат у президенти Румунії й переможець першого туру виборів Калін Георгеску заявив: якщо стане очільником держави, припинить допомогу Україні.
Головні тези:
- Калін Георгеску обіцяє припинити допомогу Україні та експорт українського зерна через Румунію в разі перемоги на виборах.
- Політик заявляє про відмову від зобов'язань перед НАТО щодо витрачання 2% ВВП на оборону і підкреслює пріоритет захисту Румунії.
- Калін Георгеску зазначає, що Румунія не зобов'язана ні перед ким і її гроші повинні витрачатися на збереження щастя румунського народу.
- Ультранаціоналістичний кандидат отримав близько 23% голосів у першому турі виборів президента Румунії та змагатиметься в другому турі з прем'єром Марчелом Чолаку.
Георгеску проти допомоги Україні
За словами ультраправого політика, у разі його перемоги на виборах він зупинить експорт українського зерна через Румунію та допомогу Києву.
Також він переконаний, що Бухарест "ні перед ким не зобовʼязаний". Це Георгеску сказав, відповідаючи на питання про зобовʼязання країн-членів НАТО витрачати 2% свого ВВП на оборону щороку.
Вибори президента Румунії: що відомо
Ультранаціоналістичний кандидат Калін Георгеску виграв перший тур президентських виборів, набравши близько 22,95% голосів. Його конкурент — прем’єр Румунії Марчел Чолаку отримав 19,15% підтримки виборців
Про це інформує Центральна виборча комісія Румунії, яка підрахувала 100% голосів.
Згідно з повідомленням, Георгеску та Чолаку змагатимуться в другому турі, що відбудеться через 8 грудня.
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