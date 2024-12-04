Кандидат в президенты Румынии и победитель первого тура выборов Калин Георгеску заявил: если станет главой государства, прекратит помощь Украине.
Главные тезисы
- Кандидат в президенты Румынии Калин Георгеску обещает прекратить помощь Украине и экспорт украинского зерна через Румынию в случае своей победы
- Ирийский политик планирует отказаться от обязательств НАТО по расходованию 2% ВВП на оборону и подчеркивает приоритет защиты Румынии
- Георгеску получил около 23% голосов в первом туре выборов и будет соперничать с премьером Марчелом Чолаку во втором туре
- Калин Георгеску утверждает, что Румыния не обязана ни перед кем и должна тратить деньги на счастье своего народа
- Выборы президента Румынии запланированы на 8 декабря, где Георгеску сразится с Чолаку за президентское кресло
Георгеску против помощи Украине
По словам ультраправого политика, в случае его победы на выборах он остановит экспорт украинского зерна из-за Румынии и помощи Киеву.
Также он убежден, что Бухарест "ни перед кем не обязан". Это Георгеску сказал, отвечая на вопрос об обязательствах стран-членов НАТО тратить 2% своего ВВП на оборону каждый год.
Выборы президента Румынии: что известно
Ультранационалистический кандидат Калин Георгеску выиграл первый тур президентских выборов, набрав около 22,95% голосов. Его конкурент — премьер Румынии Марчел Чолаку получил 19,15% поддержки избирателей.
Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия Румынии, которая подсчитала 100% голосов.
Согласно сообщению, Георгеску и Чолаку сразятся во втором туре, который состоится через 8 декабря.
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