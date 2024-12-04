Кандидат в президенты Румынии Георгеску подверг критике НАТО и помощь Украине

Кандидат в президенты Румынии и победитель первого тура выборов Калин Георгеску заявил: если станет главой государства, прекратит помощь Украине.

Георгеску против помощи Украине

По словам ультраправого политика, в случае его победы на выборах он остановит экспорт украинского зерна из-за Румынии и помощи Киеву.

Как я могу согласиться с этим? Это невозможно. Румыния и румынский народ больше всего. Немыслимо, чтобы рядом с нами была война в Европе, поэтому приоритетом, безусловно, будет то, чтобы эту войну в Украине немедленно остановить. Калин Георгеску Румынский политик

Также он убежден, что Бухарест "ни перед кем не обязан". Это Георгеску сказал, отвечая на вопрос об обязательствах стран-членов НАТО тратить 2% своего ВВП на оборону каждый год.

Беспокойство румынского народа состоит в том, чтобы быть счастливым. Они не могут быть счастливы, тратя деньги на другие вещи. Если НАТО защищается, то она должна оставаться оборонной. Я верю в одно — Румыния ни перед кем не обязана. Поделиться

Выборы президента Румынии: что известно

Ультранационалистический кандидат Калин Георгеску выиграл первый тур президентских выборов, набрав около 22,95% голосов. Его конкурент — премьер Румынии Марчел Чолаку получил 19,15% поддержки избирателей.

Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия Румынии, которая подсчитала 100% голосов.

Согласно сообщению, Георгеску и Чолаку сразятся во втором туре, который состоится через 8 декабря.