Румунський політик Георгеску розмріявся про поділ України між сусідніми державами
Категорія
Політика
Дата публікації

Румунський політик Георгеску розмріявся про поділ України між сусідніми державами

Георгеску
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Джерело:  online.ua

Політик з Румунії Калін Георгеску у дусі російської пропаганди назвав Україну “вигаданою державою” і “пророкує” її поділ між країнами-сусідами. 

Головні тези:

  • Ультраправий румунський політик висловив ідею про поділ України між країнами-сусідами, що викликало гострі реакції з боку МЗС Румунії та МЗС України.
  • Заяви Георгеску спричинили обурення учених та громадськості, які вважають таку позицію неприйнятною та агресивною.
  • Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО підкреслив, що розмови про поділ України лише пришвидшують необхідність поділу Росії та підтримку національних утворень.

Георгеску розмріявся “відхопити” частину території України

Ультраправий проросійський румунський політик Калін Георгеску назвав Україну "вигаданою державою", а її поділ між сусідніми державами невідворотний

Про це він сказав під час дискусії з журналістом Іоном Кристою.

Світ змінюється. Кордони будуть змінюватися. Ба більше — якщо кордони зміняться, то де будемо ми? У нас є Північна Буковина — інтерес. У нас є Буджак, у нас є Північний Марамуреш — правильно? Від колишнього... як воно називалося... Закарпаття! Є ще угорці... Львів, який залишиться з поляками, і Малоросія...

За його словами, він на 100% вірить у розділ України.

На сто відсотків, так і буде. Ну, у них немає іншого шляху! Дорога до чогось подібного неминуча. Україна — це вигадана держава. Це Українська Радянська Соціалістична Республіка!

Реакція МЗС Румунії та МЗС України

Міністерство закордонних справ Румунії висловило підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

МЗС Румунії рішуче підтверджує непохитну позицію на підтримку суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України в її міжнародно визнаних кордонах. Ця позиція є чіткою та ґрунтується на міжнародному праві, національних інтересах і довгостроковій зовнішній політиці, заснованій на цінностях.

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив, що заява Георгеску є виявом крайньої неповаги до України та українського народу.

На тлі таких заяв мають абсурдний вигляд спроби Каліна Георгеску позиціонувати себе як "незалежного" політика: озвучені ним тези повністю тотожні тезам російської пропаганди, що вказує на повну залежність від господарів у Москві.

Тихий також наголосив, що Україна вважає категорично неприйнятними та засуджує ревізіоністські заяви чи дії, які зазіхають на суверенітет та територіальну цілісність, суперечать міжнародним нормам, статуту ООН, а також базовим демократичним цінностям.

ЦПД відреагував на скандальні слова Георгеску

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко відреагував на заяву румунського політика та заявив у відповідь про "необхідність поділу Росії".

Всі ось ці проросійські політики, на зразок румунського, які починають розповідати про якийсь "поділ України" лише пришвидшують дискусію про необхідність поділу Росії й успіх національних утворень на території нинішньої РФ. Бо агресивна імперія, яка язиками інших пропонує "поділ світу" не має довіри й тільки посилює думки та голоси тих, хто вважає правильним підтримати створення національних утворень на поки ще території самої Росії для зменшення світових загроз.

Андрій Коваленко

Андрій Коваленко

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО

Георгеску погрожує припинити допомогу Україні

Кандидат у президенти Румунії й переможець першого туру виборів Калін Георгеску заявив: якщо стане очільником держави, припинить допомогу Україні

За словами ультраправого політика, у разі його перемоги на виборах він зупинить експорт українського зерна через Румунію та допомогу Києву.

Як я можу погодитися на це? Це неможливо. Румунія та румунський народ понад усе. Немислимо, щоб поруч з нами була війна посеред Європи, тому пріоритетом, безумовно, буде те, щоб цю війну в Україні негайно зупинити.

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