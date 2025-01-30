Румунський політик Георгеску розмріявся про поділ України між сусідніми державами

Політик з Румунії Калін Георгеску у дусі російської пропаганди назвав Україну “вигаданою державою” і “пророкує” її поділ між країнами-сусідами.
Головні тези:
- Ультраправий румунський політик висловив ідею про поділ України між країнами-сусідами, що викликало гострі реакції з боку МЗС Румунії та МЗС України.
- Заяви Георгеску спричинили обурення учених та громадськості, які вважають таку позицію неприйнятною та агресивною.
- Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО підкреслив, що розмови про поділ України лише пришвидшують необхідність поділу Росії та підтримку національних утворень.
Георгеску розмріявся “відхопити” частину території України
Ультраправий проросійський румунський політик Калін Георгеску назвав Україну "вигаданою державою", а її поділ між сусідніми державами невідворотний
Про це він сказав під час дискусії з журналістом Іоном Кристою.
За його словами, він на 100% вірить у розділ України.
На сто відсотків, так і буде. Ну, у них немає іншого шляху! Дорога до чогось подібного неминуча. Україна — це вигадана держава. Це Українська Радянська Соціалістична Республіка!
Реакція МЗС Румунії та МЗС України
Міністерство закордонних справ Румунії висловило підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.
Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив, що заява Георгеску є виявом крайньої неповаги до України та українського народу.
На тлі таких заяв мають абсурдний вигляд спроби Каліна Георгеску позиціонувати себе як "незалежного" політика: озвучені ним тези повністю тотожні тезам російської пропаганди, що вказує на повну залежність від господарів у Москві.
Тихий також наголосив, що Україна вважає категорично неприйнятними та засуджує ревізіоністські заяви чи дії, які зазіхають на суверенітет та територіальну цілісність, суперечать міжнародним нормам, статуту ООН, а також базовим демократичним цінностям.
ЦПД відреагував на скандальні слова Георгеску
Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко відреагував на заяву румунського політика та заявив у відповідь про "необхідність поділу Росії".
Георгеску погрожує припинити допомогу Україні
Кандидат у президенти Румунії й переможець першого туру виборів Калін Георгеску заявив: якщо стане очільником держави, припинить допомогу Україні
За словами ультраправого політика, у разі його перемоги на виборах він зупинить експорт українського зерна через Румунію та допомогу Києву.
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