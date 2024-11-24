У Румунії проходять президентські вибори
Категорія
Політика
Дата публікації

У Румунії проходять президентські вибори

У Румунії проходять президентські вибори
Джерело:  Digi24

В Румунії 24 листопада проходить голосування у першому турі президентських виборів. За даним соцопитувань, лідирують лівий прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку і голова опозиційної ультраправої партії AUR Джордже Сіміон.

Головні тези:

  • У Румунії 24 листопада проходить перший тур президентських виборів, лідирують Чолаку та Сіміон.
  • Це дев'яті президентські вибори після румунської революції 1989 року.
  • Росія може втручатися у вибори через фінансові посередників, Румунія заходиться під наглядом для запобігання втручання.
  • Поліція розслідує кримінальне проведення ботів і тролів у соцмережах на користь певних кандидатів.
  • Румунські депутати закликали проводити перевірку на можливе втручання Росії, Китаю та Північної Кореї через кібератаки.

Що відомо про вибори президента у Румунії

Як зазначається, виборчі дільниці відкрилися о 07:00 і працюватимуть до 21:00 за місцевим часом.

У країні зареєстровано понад 19 мільйонів виборців, з них близько мільйона проживають за кордоном. Для них голосування розпочалося ще 22 листопада. Загалом відкрито майже 19 тисяч виборчих дільниць.

У бюлетенях першого туру представлено 14 кандидатів. Однак один із них, колишній прем'єр-міністр Людовік Орбан, зняв свою кандидатуру, закликавши підтримати Єлену Ласконі, лідерку правоцентристського Союзу порятунку Румунії (USR).

За результатами опитувань, основними претендентами на перемогу є лівий прем'єр-міністр Марчел Чолаку та лідер ультраправої опозиційної партії AUR Джордже Сіміон, якого підозрюють у зв’язках із Росією.

Це дев’яті президентські вибори в Румунії після революції 1989 року. За цей час країна мала чотирьох президентів: Іона Ілієску, Еміля Константінеску, Траяна Бесеску та Клауса Йоганніса. Йоганніс, який обіймав цю посаду два терміни, не бере участі у виборах цього року.

Як РФ намагається вплинути на президентські вибори у Румунії

Згідно з інформацією видання, Росія використовує довірених осіб, посередників та організації, пов’язані з російським фінансуванням, щоб вплинути на вибори, а також можливо, й кандидатів у президенти, проте імена кандидатів не розголошуються.

Джерела підкреслюють, що кожен громадянин РФ у Румунії перебуває під наглядом, а Служба розвідки Румунії (SRI) пильно стежить за будь-якою діяльністю, що загрожує альянсу Румунії з ЄС і НАТО.

Крім того, румунські депутати закликали до перевірок на предмет можливої участі у втручанні таких країн, як Росія, Китай і Північна Корея, зокрема через кібератаки на державні установи.

Міністр цифровізації Румунії заявив про активність мереж ботів і тролів у соцмережах, які підтримують певних кандидатів або політичні програми. Через ці дії поліція відкрила кримінальну справу.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Президент Румунії вибув з перегонів за посаду генсека НАТО
Клаус Йоганніс
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Україна та Румунія уклали угоду про гарантії безпеки
Офіс Президента України
румунія
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
У Румунії попередили про плани Путіна щодо Молдови
Марчел Чолаку

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?