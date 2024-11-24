У Румунії проходять президентські вибори

В Румунії 24 листопада проходить голосування у першому турі президентських виборів. За даним соцопитувань, лідирують лівий прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку і голова опозиційної ультраправої партії AUR Джордже Сіміон.

Що відомо про вибори президента у Румунії

Як зазначається, виборчі дільниці відкрилися о 07:00 і працюватимуть до 21:00 за місцевим часом.

У країні зареєстровано понад 19 мільйонів виборців, з них близько мільйона проживають за кордоном. Для них голосування розпочалося ще 22 листопада. Загалом відкрито майже 19 тисяч виборчих дільниць.

У бюлетенях першого туру представлено 14 кандидатів. Однак один із них, колишній прем'єр-міністр Людовік Орбан, зняв свою кандидатуру, закликавши підтримати Єлену Ласконі, лідерку правоцентристського Союзу порятунку Румунії (USR).

За результатами опитувань, основними претендентами на перемогу є лівий прем'єр-міністр Марчел Чолаку та лідер ультраправої опозиційної партії AUR Джордже Сіміон, якого підозрюють у зв’язках із Росією.

Це дев’яті президентські вибори в Румунії після революції 1989 року. За цей час країна мала чотирьох президентів: Іона Ілієску, Еміля Константінеску, Траяна Бесеску та Клауса Йоганніса. Йоганніс, який обіймав цю посаду два терміни, не бере участі у виборах цього року.

Як РФ намагається вплинути на президентські вибори у Румунії

Згідно з інформацією видання, Росія використовує довірених осіб, посередників та організації, пов’язані з російським фінансуванням, щоб вплинути на вибори, а також можливо, й кандидатів у президенти, проте імена кандидатів не розголошуються.

Джерела підкреслюють, що кожен громадянин РФ у Румунії перебуває під наглядом, а Служба розвідки Румунії (SRI) пильно стежить за будь-якою діяльністю, що загрожує альянсу Румунії з ЄС і НАТО.

Крім того, румунські депутати закликали до перевірок на предмет можливої участі у втручанні таких країн, як Росія, Китай і Північна Корея, зокрема через кібератаки на державні установи.