Президент Румунії вибув з перегонів за посаду генсека НАТО

Президент Румунії Клаус Йоганніс, який претендував на посаду генсека НАТО, зняв свою кандидатуру, відкривши шлях очільнику уряду Нідерландів Марку Рютте на шляху до поста.

Йоганніс був єдиним конкурентом Рютте на посаду генсека НАТО

Президент Румунії Клаус Йоганніс вибуває з перегонів за лідерство в НАТО. Про це він повідомив на засіданні CSAT (Верховна рада оборони країни — ред).

На засіданні CSAT президент Румунії поінформував, що наприкінці минулого тижня він повідомив союзників по НАТО про зняття своєї кандидатури на посаду Генерального секретаря Організації. Президент Клаус Йоханніс попросив членів Ради висловити свою думку щодо кандидатури Марка Рютте на посаду Генерального секретаря НАТО, і вони висловилися на користь підтримки Румунією кандидатури прем'єр-міністра Нідерландів, — наголосили в Адміністрації Президента. Поширити

За інформацією нідерландських ЗМІ, Угорщина більше не виступає проти кандидатури Марка Рютте на посаду Генерального секретаря НАТО. Джерело видання повідомило, що Словаччина теж схвалила його кандидатуру. Єдиним опонентом залишалася Румунія.

Своєю чергою генсек НАТО Єнс Столтенберг раніше заявив про свою підтримку кандидатури прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте на цю посаду. Він додав, що Альянс близький до прийняття рішення щодо його наступника.

Термін повноважень Столтенберга закінчується 1 жовтня після того, як він був неодноразово продовжений у зв'язку з війною в Україні. Після того, як його підтримали Словаччина і Угорщина, Рютте потрібна була лише підтримка Румунії, щоб досягти консенсусу щодо його призначення на посаду генерального секретаря НАТО, — додали у матеріалі.

FT дізналося про таємну угоду Орбана та Рютте щодо України

Рютте пообіцяв проросійському політику дозволити Угорщині не брати участі в діяльності НАТО з підтримки Києва в обмін на зняття вето з його кандидатури на посаду генсека Альянсу.

Про це дізналося видання Financial Times від своїх інсайдерів у ЄС.

Як стверджують журналісти, Орбан, мовляв, погодився на цю пропозицію. Окрім того, повідомляється, що він вимагав від Рютте вибачень за його "проблематичні" думки щодо Угорщини, однак ця умова "була тихо скасована".

Що важливо розуміти, прем’єр Нідерландів неодноразово розпочинав дискусії з угорським колегою через жорсткі погляди останнього на гомосексуалізм і судові реформи в країні.