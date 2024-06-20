Президент Румынии выбыл с гонки за пост генсека НАТО
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Президент Румынии выбыл с гонки за пост генсека НАТО

Клаус Иоганнис
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Источник:  Digi24

Президент Румынии Клаус Иоганнис, претендовавший на пост генсека НАТО, снял свою кандидатуру, открыв путь главе правительства Нидерландов Марку Рютте на пути к посту.

Главные тезисы

  • Марк Рютте получил поддержку других стран НАТО, включая Венгрию и Словакию.
  • Рютте договорился с венгерским лидером Виктором Орбаном, что позволило снять вето с его кандидатуры на пост генсека Североатлантического союза.
  • Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте критиковал судебные реформы в Венгрии, что вызвало конфликты с венгерским коллегой.
  • Йенс Столтенберг, генсек НАТО, поддержал кандидатуру Марка Рютте, подчеркивая необходимость быстрой смены в лидерстве альянса.

Иоганнис был единственным конкурентом Рютте на пост генсека НАТО

Президент Румынии Клаус Иоганнис выбывает с гонки за лидерство в НАТО. Об этом он сообщил на заседании CSAT (Верховный совет обороны страны – ред).

На заседании CSAT президент Румынии проинформировал, что в конце прошлой недели он сообщил союзникам по НАТО о снятии своей кандидатуры на должность Генерального секретаря Организации. Президент Клаус Йоханнис попросил членов Совета высказать свое мнение о кандидатуре Марка Рютте на должность Генерального секретаря НАТО, и они высказались в пользу поддержки Румынией кандидатуры премьер-министра Нидерландов, подчеркнули в Администрации Президента.

По информации нидерландских СМИ, Венгрия больше не выступает против кандидатуры Марка Рютте на пост генерального секретаря НАТО. Источник издания сообщил, что Словакия тоже одобрила его кандидатуру. Единственным оппонентом оставалась Румыния.

В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил о своей поддержке кандидатуры премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на этот пост. Он добавил, что Североатлантический союз близок к принятию решения относительно его преемника.

Срок полномочий Столтенберга истекает 1 октября после того, как он был неоднократно продлен в связи с войной в Украине. После того, как его поддержали Словакия и Венгрия, Рютте потребовалась лишь поддержка Румынии, чтобы достичь консенсуса по его назначению на пост генерального секретаря НАТО, добавили в материале.

FT узнало о тайном соглашении Орбана и Рютте по Украине

Рютте пообещал пророссийской политике позволить Венгрии не участвовать в деятельности НАТО по поддержке Киева в обмен на снятие вето с его кандидатуры на пост генсека Альянса.

Об этом узнало издание Financial Times от своих инсайдеров в ЕС.

Как утверждают журналисты, Орбан-де согласился на это предложение. Кроме того, сообщается, что он требовал от Рютте извинений за его "проблематические" мнения относительно Венгрии, однако это условие "было тихо отменено".

Что важно понимать, премьер Нидерландов неоднократно начинал дискуссии с венгерским коллегой из-за жестких взглядов последнего на гомосексуализм и судебные реформы в стране.

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