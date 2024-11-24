В Румынии проходят президентские выборы

В Румынии 24 ноября проходит голосование в первом туре президентских выборов. По данным соцопросов, лидируют левый премьер-министр Румынии Марчел Чолаку и глава оппозиционной ультраправой партии AUR Джордже Симион.

Что известно о выборах президента в Румынии

Как отмечается, избирательные участки открылись в 07:00 и будут работать до 21:00 по местному времени.

В стране зарегистрировано более 19 миллионов избирателей, из них около миллиона проживают за границей. Для них голосование началось еще 22 ноября. Всего открыто почти 19 тысяч избирательных участков.

В бюллетенях первого тура представлено 14 кандидатов. Однако один из них, бывший премьер-министр Людовик Орбан, снял свою кандидатуру, призвав поддержать Елену Ласкони, лидера правоцентристского Союза спасения Румынии (USR).

По результатам опросов, основными претендентами на победу являются левый премьер-министр Марчел Чолаку и лидер ультраправой оппозиционной партии AUR Джордже Симион, подозреваемый в связях с Россией.

Это были девятые президентские выборы в Румынии после революции 1989 года. За это время страна имела четырех президентов: Иона Илиеску, Эмиля Константинеску, Траяна Бэсеску и Клауса Иоганниса. Иоганнис, занимавший этот пост два срока, не принимает участия в выборах этого года.

Как РФ пытается повлиять на президентские выборы в Румынии

Согласно информации издания, Россия использует доверенных лиц, посредников и организации, связанные с российским финансированием, чтобы повлиять на выборы, а также, возможно, и кандидатов в президенты, однако имена кандидатов не разглашаются.

Источники подчеркивают, что каждый гражданин РФ в Румынии находится под наблюдением, а Служба разведки Румынии (SRI) внимательно следит за любой деятельностью, угрожающей альянсу Румынии с ЕС и НАТО.

Кроме того, румынские депутаты призвали к проверкам на предмет возможного участия во вмешательстве таких стран, как Россия, Китай и Северная Корея, в частности, через кибератаки на государственные учреждения.