Міністерство закордонних справ України висловило солідарність з Румунією на тлі російського втручання у вибори в країні.
Головні тези:
- МЗС України засудило втручання Російської Федерації у вибори президента Румунії, вважаючи це спробою обману волі народу.
- Реакція міністерства підкреслює серйозність ситуації та загрози гібридної агресії Росії проти Європи та вільного світу.
- Україна спільно з Румунією підтримує міжнародні стандарти демократії та закликає до спільної реакції проти агресії Росії.
МЗС України засудило втручання РФ у вибори президента Румунії
У МЗС зазначили, що втручання РФ у внутрішні справи Румунії є спробою позбавити румунський народ конституційного права на волевиявлення, та додали, що це черговий епізод ширшої гібридної агресії Росії проти Європи та решти вільного світу.
У МЗС також наголосили, що солідарність України з румунським народом залишається непохитною, та висловили сподівання, що в ході подальшого електорального процесу громадяни Румунії матимуть змогу реалізувати своє виборче право без іноземних втручань.
Президентські вибори в Румунії: що відомо
24 листопада в Румунії відбувся перший тур голосування на президентських виборах. Перемогу в першому турі здобув антизахідний кандидат Калін Георгеску.
Раніше він називав румунських фашистських політиків 1930-х років національними героями й мучениками, критикував НАТО і позицію Румунії щодо України та заявляв, що країна повинна співпрацювати з Росією, а не кидати їй виклик. А днями заявив: якщо стане очільником держави, припинить допомогу Україні
Верховний суд Румунії 28 листопада ухвалив рішення про перерахунок голосів після першого туру президентських виборів. ЦВК Румунії припустила повторне проведення 1-го туру виборів президента, якщо Верховний суд анулює голосування. Зрештою Конституційний суд Румунії 2 грудня визнав результати першого туру виборів дійсними.
Європейська Комісія звернулась до TikTok через підозри у впливі на вибори в Румунії. Згодом Вища рада національної оборони Румунії розсекретила документи, пов'язані з передвиборчою кампанією Георгеску.
Відповідно до цих даних, для підвищення популярності Георгеску в його виборчій кампанії використали 25 тисяч облікових записів TikTok. Можливо, для цього залучали "ботоферми". Спецслужби Румунії припускають, що на таку операцію витрачено значні кошти, а її масштаби й географія вказують на "державного оператора".
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