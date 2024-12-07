МЗС України засудило втручання РФ у вибори президента Румунії
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МЗС України засудило втручання РФ у вибори президента Румунії

МЗС України
МЗС України

Міністерство закордонних справ України висловило солідарність з Румунією на тлі російського втручання у вибори в країні.

Головні тези:

  • МЗС України засудило втручання Російської Федерації у вибори президента Румунії, вважаючи це спробою обману волі народу.
  • Реакція міністерства підкреслює серйозність ситуації та загрози гібридної агресії Росії проти Європи та вільного світу.
  • Україна спільно з Румунією підтримує міжнародні стандарти демократії та закликає до спільної реакції проти агресії Росії.

МЗС України засудило втручання РФ у вибори президента Румунії

У МЗС зазначили, що втручання РФ у внутрішні справи Румунії є спробою позбавити румунський народ конституційного права на волевиявлення, та додали, що це черговий епізод ширшої гібридної агресії Росії проти Європи та решти вільного світу.

Втручання Росії у внутрішні справи Румунії підтверджує попередні заяви МЗС України про те, що агресивні плани Кремля виходять далеко за межі України та поширюються зокрема на країни ЄС і НАТО. Відповідь на такі російські загрози має бути спільною та рішучою, зокрема максимальна підтримка України в протидії російській агресії заради збереження стабільності в Європі та світі.

У МЗС також наголосили, що солідарність України з румунським народом залишається непохитною, та висловили сподівання, що в ході подальшого електорального процесу громадяни Румунії матимуть змогу реалізувати своє виборче право без іноземних втручань.

Калін Георгеску

Президентські вибори в Румунії: що відомо

24 листопада в Румунії відбувся перший тур голосування на президентських виборах. Перемогу в першому турі здобув антизахідний кандидат Калін Георгеску.

Раніше він називав румунських фашистських політиків 1930-х років національними героями й мучениками, критикував НАТО і позицію Румунії щодо України та заявляв, що країна повинна співпрацювати з Росією, а не кидати їй виклик. А днями заявив: якщо стане очільником держави, припинить допомогу Україні

Верховний суд Румунії 28 листопада ухвалив рішення про перерахунок голосів після першого туру президентських виборів. ЦВК Румунії припустила повторне проведення 1-го туру виборів президента, якщо Верховний суд анулює голосування. Зрештою Конституційний суд Румунії 2 грудня визнав результати першого туру виборів дійсними.

Європейська Комісія звернулась до TikTok через підозри у впливі на вибори в Румунії. Згодом Вища рада національної оборони Румунії розсекретила документи, пов'язані з передвиборчою кампанією Георгеску.

Відповідно до цих даних, для підвищення популярності Георгеску в його виборчій кампанії використали 25 тисяч облікових записів TikTok. Можливо, для цього залучали "ботоферми". Спецслужби Румунії припускають, що на таку операцію витрачено значні кошти, а її масштаби й географія вказують на "державного оператора".

Конституційний суд Румунії 6 грудня анулював результати першого туру виборів президента. Калін Георгеску назвав це рішення конституційного суду державним переворотом.

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