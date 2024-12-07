МИД Украины осудило вмешательство РФ в выборы президента Румынии
Категория
Политика
Дата публикации

МИД Украины осудило вмешательство РФ в выборы президента Румынии

МИД Украины
МИД Украины
Читати українською

Министерство иностранных дел Украины выразило солидарность с Румынией на фоне российского вмешательства в выборы в стране.

Главные тезисы

  • МИД Украины выразило солидарность с Румынией в связи с вмешательством РФ в выборы президента.
  • Вмешательство России во внутренние дела Румынии является частью широкой гибридной агрессии против Европы.
  • Международное сообщество должно реагировать на агрессивные действия России в поддержку стабильности в Европе и мире.

МИД Украины осудило вмешательство РФ в выборы президента Румынии

В МИД отметили, что вмешательство РФ во внутренние дела Румынии является попыткой лишить румынский народ конституционного права на волеизъявление и добавили, что это очередной эпизод более широкой гибридной агрессии России против Европы и остального свободного мира.

Вмешательство России во внутренние дела Румынии подтверждает предварительные заявления МИД Украины о том, что агрессивные планы Кремля выходят далеко за пределы Украины и распространяются, в частности, на страны ЕС и НАТО. Ответ на такие российские угрозы должен быть общим и решительным, в частности, максимальная поддержка Украины в противодействии российской агрессии ради сохранения стабильности в Европе и мире.

В МИД также подчеркнули, что солидарность Украины с румынским народом остается непоколебимой, и выразили надежду, что в ходе дальнейшего электорального процесса граждане Румынии смогут реализовать свое избирательное право без иностранных вмешательств.

Калин Георгеску

Президентские выборы в Румынии: что известно

24 ноября в Румынии прошел первый тур голосования на президентских выборах. Победу в первом туре одержал антизападный кандидат Калин Георгеску.

Ранее он называл румынских фашистских политиков 1930-х годов национальными героями и мучениками, критиковал НАТО и позицию Румынии по отношению к Украине и заявлял, что страна должна сотрудничать с Россией, а не бросать ей вызов. А на днях заявил: если станет главой государства, прекратит помощь Украине

Верховный суд Румынии 28 ноября принял решение о пересчете голосов после первого тура президентских выборов. ЦИК Румынии допустил повторное проведение 1-го тура выборов президента, если Верховный суд аннулирует голосование. В конце концов, Конституционный суд Румынии 2 декабря признал результаты первого тура выборов действительными.

Европейская Комиссия обратилась к TikTok из-за подозрений во влиянии на выборы в Румынии. Впоследствии Высший совет национальной обороны Румынии рассекретил документы, связанные с предвыборной кампанией Георгеску.

Согласно этим данным, для повышения популярности Георгеску в его избирательной кампании использовали 25 тысяч аккаунтов TikTok. Возможно, для этого привлекали "ботоферму". Спецслужбы Румынии предполагают, что на такую операцию израсходованы значительные средства, а ее масштабы и география указывают на "государственного оператора".

Конституционный суд Румынии 6 декабря аннулировал результаты первого тура выборов президента. Калин Георгеску назвал решение конституционного суда государственным переворотом.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Россия пытается вмешаться в выборы президента Румынии
Россия пытается вмешаться в выборы президента Румынии
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Кандидат в президенты Румынии Георгеску подверг критике НАТО и помощь Украине
Георгеску
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
В Румынии аннулированы результаты первого тура выборов президента. При чем здесь Россия
Георгеску

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?