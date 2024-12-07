Министерство иностранных дел Украины выразило солидарность с Румынией на фоне российского вмешательства в выборы в стране.

МИД Украины осудило вмешательство РФ в выборы президента Румынии

В МИД отметили, что вмешательство РФ во внутренние дела Румынии является попыткой лишить румынский народ конституционного права на волеизъявление и добавили, что это очередной эпизод более широкой гибридной агрессии России против Европы и остального свободного мира.

Вмешательство России во внутренние дела Румынии подтверждает предварительные заявления МИД Украины о том, что агрессивные планы Кремля выходят далеко за пределы Украины и распространяются, в частности, на страны ЕС и НАТО. Ответ на такие российские угрозы должен быть общим и решительным, в частности, максимальная поддержка Украины в противодействии российской агрессии ради сохранения стабильности в Европе и мире. Поделиться

В МИД также подчеркнули, что солидарность Украины с румынским народом остается непоколебимой, и выразили надежду, что в ходе дальнейшего электорального процесса граждане Румынии смогут реализовать свое избирательное право без иностранных вмешательств.

Калин Георгеску

Президентские выборы в Румынии: что известно

24 ноября в Румынии прошел первый тур голосования на президентских выборах. Победу в первом туре одержал антизападный кандидат Калин Георгеску.

Ранее он называл румынских фашистских политиков 1930-х годов национальными героями и мучениками, критиковал НАТО и позицию Румынии по отношению к Украине и заявлял, что страна должна сотрудничать с Россией, а не бросать ей вызов. А на днях заявил: если станет главой государства, прекратит помощь Украине

Верховный суд Румынии 28 ноября принял решение о пересчете голосов после первого тура президентских выборов. ЦИК Румынии допустил повторное проведение 1-го тура выборов президента, если Верховный суд аннулирует голосование. В конце концов, Конституционный суд Румынии 2 декабря признал результаты первого тура выборов действительными.

Европейская Комиссия обратилась к TikTok из-за подозрений во влиянии на выборы в Румынии. Впоследствии Высший совет национальной обороны Румынии рассекретил документы, связанные с предвыборной кампанией Георгеску.

Согласно этим данным, для повышения популярности Георгеску в его избирательной кампании использовали 25 тысяч аккаунтов TikTok. Возможно, для этого привлекали "ботоферму". Спецслужбы Румынии предполагают, что на такую операцию израсходованы значительные средства, а ее масштабы и география указывают на "государственного оператора".