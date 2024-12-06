В Румынии аннулированы результаты первого тура выборов президента. При чем здесь Россия

Конституционный суд Румынии 6 декабря аннулировал результаты первого тура президентских выборов в стране. До этого были предъявлены обвинения в том, что Россия проводила скоординированную онлайн-кампанию для продвижения победившего в первом туре ультраправого кандидата Георгеску.
Главные тезисы
- Конституционный суд Румынии аннулировал результаты первого тура выборов президента из-за обвинений в скоординированной онлайн-кампании со стороны России.
- Масштабная кампания в социальных сетях была проведена для поддержки ультраправого кандидата, победившего в первом туре.
- Разведывательные данные о масштабной российской кампании стали основанием для пересчета голосов и назначения новой даты для повторного первого тура выборов в Румынии.
В Румынии аннулированы результаты президентских выборов
Решение Конституционного суда окончательно, и было принято после того, как 4 декабря президент Клаус Йоханнис рассекретил данные разведки, где утверждается, что Россия провела масштабную кампанию с использованием тысяч аккаунтов в социальных сетях TikTok и Telegram для продвижения Калина Георгеску.
Теперь будет назначена новая дата для повторного проведения первого тура.
Разведывательные данные были получены от Румынской разведывательной службы, Службы внешней разведки, Службы специальных телекоммуникаций и Министерства внутренних дел.
В свете обнародования разведывательных данных Конституционный суд Румынии получил многочисленные юридические жалобы с призывом аннулировать результаты первого тура голосования, но пока неясно, на каких основаниях он принял такое решение.
На прошлой неделе этот суд назначил пересчет голосов в первом туре.
Выборы в Румынии: что известно
25 ноября в Румынии подсчитали 99,9% голосов избирателей на президентских выборах — во второй тур тогда прошли Калин Георгеску и Елена Ласкони.
По словам ультраправого политика, в случае его победы на выборах он остановит экспорт украинского зерна из-за Румынии и помощи Киеву.
Как я могу согласиться с этим? Это невозможно. Румыния и румынский народ больше всего. Немыслимо, чтобы рядом с нами была война в Европе, поэтому приоритетом, безусловно, будет то, чтобы эту войну в Украине немедленно остановить.
В документах, рассекреченных в среду Высшим советом безопасности Румынии, говорится, что страна стала мишенью «агрессивных гибридных российских атак» во время недавних выборов президента.
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