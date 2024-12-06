В Румынии аннулированы результаты первого тура выборов президента. При чем здесь Россия

Конституционный суд Румынии 6 декабря аннулировал результаты первого тура президентских выборов в стране. До этого были предъявлены обвинения в том, что Россия проводила скоординированную онлайн-кампанию для продвижения победившего в первом туре ультраправого кандидата Георгеску.

В Румынии аннулированы результаты президентских выборов

Решение Конституционного суда окончательно, и было принято после того, как 4 декабря президент Клаус Йоханнис рассекретил данные разведки, где утверждается, что Россия провела масштабную кампанию с использованием тысяч аккаунтов в социальных сетях TikTok и Telegram для продвижения Калина Георгеску.

Несмотря на то, что Георгеску был аутсайдером, задекларировавшим нулевые расходы на кампанию, 24 ноября одержал победу. Во втором туре, который должен был пройти в воскресенье, он встретился бы с реформисткой Еленой Ласкони из партии "Союз "Спасайте Румынию". Поделиться

Теперь будет назначена новая дата для повторного проведения первого тура.

Разведывательные данные были получены от Румынской разведывательной службы, Службы внешней разведки, Службы специальных телекоммуникаций и Министерства внутренних дел.

В свете обнародования разведывательных данных Конституционный суд Румынии получил многочисленные юридические жалобы с призывом аннулировать результаты первого тура голосования, но пока неясно, на каких основаниях он принял такое решение.

На прошлой неделе этот суд назначил пересчет голосов в первом туре.

Выборы в Румынии: что известно

25 ноября в Румынии подсчитали 99,9% голосов избирателей на президентских выборах — во второй тур тогда прошли Калин Георгеску и Елена Ласкони.

Малоизвестный по сей день политик Георгеску получил 23%. Он является ярым критиком НАТО, членом которого является Румыния. В частности, он заявлял, что Североатлантический альянс не защитит ни одного из своих членов, если на них нападет Россия. Поделиться

По словам ультраправого политика, в случае его победы на выборах он остановит экспорт украинского зерна из-за Румынии и помощи Киеву.

Как я могу согласиться с этим? Это невозможно. Румыния и румынский народ больше всего. Немыслимо, чтобы рядом с нами была война в Европе, поэтому приоритетом, безусловно, будет то, чтобы эту войну в Украине немедленно остановить.

В документах, рассекреченных в среду Высшим советом безопасности Румынии, говорится, что страна стала мишенью «агрессивных гибридных российских атак» во время недавних выборов президента.