В Румынии стартовали парламентские выборы

1 декабря в Румынии стартовало голосование на парламентских выборах. По их результатам изберут представителей в Палату депутатов и Сенат.

Что известно о парламентских выборах в Румынии

1 декабря в Румынии проходят парламентские выборы, которые проходят между турами президентской гонки. Первый тур выборов вызвал политические беспорядки по обвинениям в нарушениях и вмешательстве России.

Избирательные участки открылись в 07:00 и будут работать до 21:00.

По информации Центрального избирательного бюро, по состоянию на 11:00 утра в голосовании приняли участие 2,2 миллиона граждан, что составляет примерно 12,5% от общего количества избирателей.

Президентские выборы в Румынии: что известно

24 ноября в Румынии прошли президентские выборы. На должность лидера государства претендовали 13 кандидатов. Действующий президент Клаус Иоганнис находится в должности уже две каденции, так что не мог участвовать в выборах.

Во второй тур президентских выборов вышли ультраправый политик Келин Джорджеску и либеральная проевропейская кандидат Елена Ласкони, опередившая действующего премьера Марчела Чолаку на 0.03 процента, что составляет около 2700 голосов избирателей. Поделиться

По результатам подсчета 100% голосов избирателей Джорджеску в первом туре получил 22,94% голосов. Ласкони имеет 19,18%.

Двое из выбывших в первом туре кандидатов обжаловали итоги выборов в Верховном суде Румынии. Они требуют отменить результаты голосования на том основании, что Джорджеску якобы не отчитался об источниках финансирования своей предвыборной кампании.

Для победы сразу в первом туре необходимо было набрать более 50% голосов. Поскольку в первом туре ни один кандидат не набрал большинства голосов, второй тур будет назначен на 8 декабря.