В Румынии стартовали парламентские выборы

1 декабря в Румынии стартовало голосование на парламентских выборах. По их результатам изберут представителей в Палату депутатов и Сенат.
Главные тезисы
- Парламентские выборы в Румынии прошли 1 декабря, вызывая политические беспорядки и обсуждения.
- Участие в голосовании приняли 2,2 миллиона граждан, что составляет около 12,5% от общего числа избирателей.
- Действующий президент Клаус Иоганнис не участвовал в выборах из-за двух каденций, второй тур президентских выборов назначен на 8 декабря.
- Президент Румынии избирается на 5 лет и имеет значительные полномочия по вопросам национальной безопасности и внешней политики.
- Ультраправый политик Келин Джорджеску и либеральная проевропейская кандидат Елена Ласкони вышли во второй тур президентских выборов.
Что известно о парламентских выборах в Румынии
1 декабря в Румынии проходят парламентские выборы, которые проходят между турами президентской гонки. Первый тур выборов вызвал политические беспорядки по обвинениям в нарушениях и вмешательстве России.
Избирательные участки открылись в 07:00 и будут работать до 21:00.
По информации Центрального избирательного бюро, по состоянию на 11:00 утра в голосовании приняли участие 2,2 миллиона граждан, что составляет примерно 12,5% от общего количества избирателей.
Президентские выборы в Румынии: что известно
24 ноября в Румынии прошли президентские выборы. На должность лидера государства претендовали 13 кандидатов. Действующий президент Клаус Иоганнис находится в должности уже две каденции, так что не мог участвовать в выборах.
По результатам подсчета 100% голосов избирателей Джорджеску в первом туре получил 22,94% голосов. Ласкони имеет 19,18%.
Двое из выбывших в первом туре кандидатов обжаловали итоги выборов в Верховном суде Румынии. Они требуют отменить результаты голосования на том основании, что Джорджеску якобы не отчитался об источниках финансирования своей предвыборной кампании.
Для победы сразу в первом туре необходимо было набрать более 50% голосов. Поскольку в первом туре ни один кандидат не набрал большинства голосов, второй тур будет назначен на 8 декабря.
Президент Румынии — глава государства и главнокомандующий вооруженными силами страны. Он избирается на пять лет и имеет значительные полномочия в вопросах национальной безопасности и внешней политики.
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