Скандал на выборах президента Румынии — все бюллетени первого тура пересчитают

Конституционный суд Румынии принял решение пересчитать все действительные и недействительные бюллетени в первом туре президентских выборов.

В Румынии отменят результаты первого тура выборов президента

Об этом сообщила пресс-служба суда.

Речь идет о более чем 9 миллионах бюллетеней. Решение было принято после жалобы выбывшего кандидата в президенты Кристиана Тергеса, который обвинил Центризбирком в фальсификациях голосов кандидата Елены Ласкони.

В то же время суд отклонил жалобу, поданную кандидатом Себастьяном Попеску о мошенничестве, совершенном кандидатом Келином Джорджеску.

Новое заседание Конституционного суда состоится 29 ноября с 14:00, чтобы принять решение о требовании об отмене первого тура президентских выборов, поданного кандидатом от Национал-консервативной партии Румынии Кристианом Тергесом. Поделиться

Все решения Конституционного суда окончательны.

По румынским законам, в случае аннулирования Конституционным судом результата выборов повторное голосование будет проведено во второе воскресенье после даты аннулирования.

Глава Постоянного выборного органа Тони Гребле в прямом эфире Digi 24 заявил, что пересчет голосов может быть произведен при наличии веских доказательств. Он подчеркнул, что пересчету подлежат более 9 миллионов бюллетеней, находящихся сейчас в архивах окружных судов, и процедура повторного подсчета голосов не может быть проведена за несколько часов или дней.

Президентские выборы в Румынии: что известно

24 ноября в Румынии прошли президентские выборы. На должность лидера государства претендовали 13 кандидатов. Действующий президент Клаус Иоганнис находится на должности уже две каденции, так что не мог участвовать в выборах.

Во второй тур президентских выборов вышли ультраправый политик Келин Джорджеску и либеральная проевропейская кандидат Елена Ласкони, опередившая действующего премьера Марчела Чолаку на 0.03 процента, что составляет около 2700 голосов избирателей. Поделиться

По результатам подсчета 100% голосов избирателей Джорджеску в первом туре получил 22,94% голосов. Ласкони имеет 19,18%.

Двое из выбывших в первом туре кандидатов обжаловали итоги выборов в Верховном суде Румынии. Они требуют отменить результаты голосования на том основании, что Джорджеску якобы не отчитался об источниках финансирования своей предвыборной кампании.

Для победы сразу в первом туре необходимо было набрать более 50% голосов. Поскольку в первом туре ни один кандидат не набрал большинства голосов, второй тур будет назначен на 8 декабря.