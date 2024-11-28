Скандал на выборах президента Румынии — все бюллетени первого тура пересчитают

Конституционный суд Румынии принял решение пересчитать все действительные и недействительные бюллетени в первом туре президентских выборов.
Главные тезисы
- Конституционный суд Румынии принял решение пересчитать бюллетени первого тура президентских выборов из-за скандала с фальсификациями
- Отмена результатов первого тура может привести к повторному голосованию в Румынии
- Во второй тур выборов президента вышли ультраправый политик Келин Джорджеску и либеральная проевропейская кандидат Елена Ласкони
- Для победы в первом туре кандидат должен набрать более 50% голосов, что не произошло, и проведение второго тура необходимо
- Президент Румынии избирается на 5 лет и обладает важными полномочиями в области национальной безопасности и внешней политики страны
В Румынии отменят результаты первого тура выборов президента
Об этом сообщила пресс-служба суда.
Речь идет о более чем 9 миллионах бюллетеней. Решение было принято после жалобы выбывшего кандидата в президенты Кристиана Тергеса, который обвинил Центризбирком в фальсификациях голосов кандидата Елены Ласкони.
В то же время суд отклонил жалобу, поданную кандидатом Себастьяном Попеску о мошенничестве, совершенном кандидатом Келином Джорджеску.
Все решения Конституционного суда окончательны.
По румынским законам, в случае аннулирования Конституционным судом результата выборов повторное голосование будет проведено во второе воскресенье после даты аннулирования.
Глава Постоянного выборного органа Тони Гребле в прямом эфире Digi 24 заявил, что пересчет голосов может быть произведен при наличии веских доказательств. Он подчеркнул, что пересчету подлежат более 9 миллионов бюллетеней, находящихся сейчас в архивах окружных судов, и процедура повторного подсчета голосов не может быть проведена за несколько часов или дней.
Президентские выборы в Румынии: что известно
24 ноября в Румынии прошли президентские выборы. На должность лидера государства претендовали 13 кандидатов. Действующий президент Клаус Иоганнис находится на должности уже две каденции, так что не мог участвовать в выборах.
По результатам подсчета 100% голосов избирателей Джорджеску в первом туре получил 22,94% голосов. Ласкони имеет 19,18%.
Двое из выбывших в первом туре кандидатов обжаловали итоги выборов в Верховном суде Румынии. Они требуют отменить результаты голосования на том основании, что Джорджеску якобы не отчитался об источниках финансирования своей предвыборной кампании.
Для победы сразу в первом туре необходимо было набрать более 50% голосов. Поскольку в первом туре ни один кандидат не набрал большинства голосов, второй тур будет назначен на 8 декабря.
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