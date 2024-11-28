Скандал на виборах президента Румунії — всі бюлетені першого туру перерахують

У Румунії скасують результати першого туру виборів президента

Про це повідомила пресслужба суду.

Йдеться про понад 9 мільйонів бюлетенів. Рішення ухвалили після скарги вибулого кандидата у президенти Крістіана Тергеса, який звинуватив Центрвиборчком у фальсифікаціях щодо голосів кандидатки Елени Ласконі.

Водночас суд відхилив скарга, подану кандидатом Себастьяном Попеску щодо шахрайства, вчиненого кандидатом Келіном Джорджеску.

Нове засідання Конституційного суду відбудеться 29 листопада з 14:00, щоб прийняти рішення щодо вимоги про скасування першого туру президентських виборів, поданої кандидатом від Націонал-консервативної партії Румунії Крістіаном Тергесом. Поширити

Всі рішення Конституційного суду є остаточними.

За румунськими законами, у разі анулювання Конституційним судом результату виборів повторне голосування проведуть у другу неділю після дати анулювання.

Голова Постійного виборного органу Тоні Гребле в прямому етері Digi 24 заявив, що перерахунок голосів може бути проведений за наявності вагомих доказів. Він підкреслив, що перерахунку підлягають понад 9 мільйонів бюлетенів, які зараз знаходяться в архівах окружних судів, і процедура повторного підрахунку голосів не може бути проведена за кілька годин або днів.

Президентські вибори у Румунії: що відомо

24 листопада у Румунії відбулися президентські вибори. На посаду лідера держави претендували 13 кандидатів. Чинний президент Клаус Йоганніс перебуває на посаді вже дві каденції, тож не міг брати участь у виборах.

У другий тур президентських виборів вийшли ультраправий політик Келін Джорджеску та ліберальна проєвропейська кандидатка Елена Ласконі, яка випередила чинного прем’єра Марчела Чолаку на 0.03 відсотка, що становить близько 2700 голосів виборців. Поширити

За результатами підрахунку 100% голосів виборців, Джорджеску у першому турі отримав 22,94% голосів. Ласконі має 19,18%

Двоє з кандидатів, які вибули в першому турі, оскаржили підсумки виборів у Верховному суді Румунії. Вони вимагають скасувати результати голосування на тій підставі, що Джорджеску нібито не відзвітував про джерела фінансування своєї передвиборчої кампанії.

Для перемоги одразу у першому турі необхідно було набрати понад 50% голосів. Оскільки в першому турі жодний кандидат не набрав більшості голосів, другий тур буде призначений на 8 грудня.