Скандал на виборах президента Румунії — всі бюлетені першого туру перерахують

Конституційний суд Румунії одностайно ухвалив рішення перерахувати всі дійсні та недійсні бюлетені в першому турі президентських виборів.
Головні тези:
- Конституційний суд Румунії ухвалив рішення перерахувати всі бюлетені першого туру президентських виборів через скандал з фальсифікаціями.
- Скасування результатів першого туру виборів президента може призвести до повторного голосування у другу неділю після дати анулювання за румунськими законами.
- У другий тур виборів президента Румунії вийшли ультраправий політик Келін Джорджеску та ліберальна проєвропейська кандидатка Елена Ласконі.
- Для перемоги у першому турі кандидат повинен набрати понад 50% голосів, однак жоден кандидат не відповів цій умові, що призведе до проведення другого туру виборів.
- Президент Румунії обирається на 5 років та має важливі повноваження у сферах національної безпеки та зовнішньої політики країни.
У Румунії скасують результати першого туру виборів президента
Про це повідомила пресслужба суду.
Йдеться про понад 9 мільйонів бюлетенів. Рішення ухвалили після скарги вибулого кандидата у президенти Крістіана Тергеса, який звинуватив Центрвиборчком у фальсифікаціях щодо голосів кандидатки Елени Ласконі.
Водночас суд відхилив скарга, подану кандидатом Себастьяном Попеску щодо шахрайства, вчиненого кандидатом Келіном Джорджеску.
Всі рішення Конституційного суду є остаточними.
За румунськими законами, у разі анулювання Конституційним судом результату виборів повторне голосування проведуть у другу неділю після дати анулювання.
Голова Постійного виборного органу Тоні Гребле в прямому етері Digi 24 заявив, що перерахунок голосів може бути проведений за наявності вагомих доказів. Він підкреслив, що перерахунку підлягають понад 9 мільйонів бюлетенів, які зараз знаходяться в архівах окружних судів, і процедура повторного підрахунку голосів не може бути проведена за кілька годин або днів.
Президентські вибори у Румунії: що відомо
24 листопада у Румунії відбулися президентські вибори. На посаду лідера держави претендували 13 кандидатів. Чинний президент Клаус Йоганніс перебуває на посаді вже дві каденції, тож не міг брати участь у виборах.
За результатами підрахунку 100% голосів виборців, Джорджеску у першому турі отримав 22,94% голосів. Ласконі має 19,18%
Двоє з кандидатів, які вибули в першому турі, оскаржили підсумки виборів у Верховному суді Румунії. Вони вимагають скасувати результати голосування на тій підставі, що Джорджеску нібито не відзвітував про джерела фінансування своєї передвиборчої кампанії.
Для перемоги одразу у першому турі необхідно було набрати понад 50% голосів. Оскільки в першому турі жодний кандидат не набрав більшості голосів, другий тур буде призначений на 8 грудня.
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