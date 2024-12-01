У Румунії стартували парламентські вибори

1 грудня, у Румунії стартувало голосування на парламентських виборах. За їхніми результатами оберуть представників до Палати депутатів і Сенату.
Головні тези:
- Парламентські вибори у Румунії відбулися 1 грудня, викликаючи політичні заворушення та обговорення.
- Станом на 11:00 ранку участь у голосуванні взяли 2,2 мільйона громадян, що складає близько 12,5% від загальної кількості виборців.
- У президентських перегонах у Румунії перебуває чинний президент Клаус Йоганніс, який не брав участі у виборах через дві каденції на посаді.
- Другий тур президентських виборів запланований на 8 грудня, оскільки ні один кандидат не набрав понад 50% голосів у першому турі.
- Президент Румунії обирається на 5 років та має значні повноваження у питаннях національної безпеки та зовнішньої політики.
Що відомо про парламентські вибори у Румунії
1 грудня в Румунії проходять парламентські вибори, які відбуваються між турами президентських перегонів. Перший тур виборів викликав політичні заворушення через звинувачення у порушеннях та втручанні Росії.
Виборчі дільниці відкрилися о 07:00 та працюватимуть до 21:00.
За інформацією Центрального виборчого бюро, станом на 11:00 ранку участь у голосуванні взяли 2,2 мільйона громадян, що становить приблизно 12,5% від загальної кількості виборців.
Президентські вибори у Румунії: що відомо
24 листопада у Румунії відбулися президентські вибори. На посаду лідера держави претендували 13 кандидатів. Чинний президент Клаус Йоганніс перебуває на посаді вже дві каденції, тож не міг брати участь у виборах.
За результатами підрахунку 100% голосів виборців, Джорджеску у першому турі отримав 22,94% голосів. Ласконі має 19,18%
Двоє з кандидатів, які вибули в першому турі, оскаржили підсумки виборів у Верховному суді Румунії. Вони вимагають скасувати результати голосування на тій підставі, що Джорджеску нібито не відзвітував про джерела фінансування своєї передвиборчої кампанії.
Для перемоги одразу у першому турі необхідно було набрати понад 50% голосів. Оскільки в першому турі жодний кандидат не набрав більшості голосів, другий тур буде призначений на 8 грудня.
Президент Румунії — глава держави та головнокомандувач збройних сил країни. Він обирається на 5 років і має значні повноваження у питаннях національної безпеки та зовнішньої політики.
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