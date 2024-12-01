У Румунії стартували парламентські вибори
Категорія
Політика
Дата публікації

У Румунії стартували парламентські вибори

У Румунії стартували парламентські вибори
Read in English
Джерело:  AP

1 грудня, у Румунії стартувало голосування на парламентських виборах. За їхніми результатами оберуть представників до Палати депутатів і Сенату.

Головні тези:

  • Парламентські вибори у Румунії відбулися 1 грудня, викликаючи політичні заворушення та обговорення.
  • Станом на 11:00 ранку участь у голосуванні взяли 2,2 мільйона громадян, що складає близько 12,5% від загальної кількості виборців.
  • У президентських перегонах у Румунії перебуває чинний президент Клаус Йоганніс, який не брав участі у виборах через дві каденції на посаді.
  • Другий тур президентських виборів запланований на 8 грудня, оскільки ні один кандидат не набрав понад 50% голосів у першому турі.
  • Президент Румунії обирається на 5 років та має значні повноваження у питаннях національної безпеки та зовнішньої політики.

Що відомо про парламентські вибори у Румунії

1 грудня в Румунії проходять парламентські вибори, які відбуваються між турами президентських перегонів. Перший тур виборів викликав політичні заворушення через звинувачення у порушеннях та втручанні Росії.

Виборчі дільниці відкрилися о 07:00 та працюватимуть до 21:00.

За інформацією Центрального виборчого бюро, станом на 11:00 ранку участь у голосуванні взяли 2,2 мільйона громадян, що становить приблизно 12,5% від загальної кількості виборців.

Президентські вибори у Румунії: що відомо

24 листопада у Румунії відбулися президентські вибори. На посаду лідера держави претендували 13 кандидатів. Чинний президент Клаус Йоганніс перебуває на посаді вже дві каденції, тож не міг брати участь у виборах.

У другий тур президентських виборів вийшли ультраправий політик Келін Джорджеску та ліберальна проєвропейська кандидатка Елена Ласконі, яка випередила чинного прем’єра Марчела Чолаку на 0.03 відсотка, що становить близько 2700 голосів виборців.

За результатами підрахунку 100% голосів виборців, Джорджеску у першому турі отримав 22,94% голосів. Ласконі має 19,18%

Двоє з кандидатів, які вибули в першому турі, оскаржили підсумки виборів у Верховному суді Румунії. Вони вимагають скасувати результати голосування на тій підставі, що Джорджеску нібито не відзвітував про джерела фінансування своєї передвиборчої кампанії.

Для перемоги одразу у першому турі необхідно було набрати понад 50% голосів. Оскільки в першому турі жодний кандидат не набрав більшості голосів, другий тур буде призначений на 8 грудня.

Президент Румунії — глава держави та головнокомандувач збройних сил країни. Він обирається на 5 років і має значні повноваження у питаннях національної безпеки та зовнішньої політики.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
У Румунії попередили про плани Путіна щодо Молдови
Марчел Чолаку
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Росія намагається втрутитися у вибори президента Румунії
Росія намагається втрутитися у вибори президента Румунії
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Скандал на виборах президента Румунії — всі бюлетені першого туру перерахують
Вибори

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?