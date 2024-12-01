У Румунії стартували парламентські вибори

1 грудня, у Румунії стартувало голосування на парламентських виборах. За їхніми результатами оберуть представників до Палати депутатів і Сенату.

Що відомо про парламентські вибори у Румунії

1 грудня в Румунії проходять парламентські вибори, які відбуваються між турами президентських перегонів. Перший тур виборів викликав політичні заворушення через звинувачення у порушеннях та втручанні Росії.

Виборчі дільниці відкрилися о 07:00 та працюватимуть до 21:00.

За інформацією Центрального виборчого бюро, станом на 11:00 ранку участь у голосуванні взяли 2,2 мільйона громадян, що становить приблизно 12,5% від загальної кількості виборців.

Президентські вибори у Румунії: що відомо

24 листопада у Румунії відбулися президентські вибори. На посаду лідера держави претендували 13 кандидатів. Чинний президент Клаус Йоганніс перебуває на посаді вже дві каденції, тож не міг брати участь у виборах.

У другий тур президентських виборів вийшли ультраправий політик Келін Джорджеску та ліберальна проєвропейська кандидатка Елена Ласконі, яка випередила чинного прем’єра Марчела Чолаку на 0.03 відсотка, що становить близько 2700 голосів виборців. Поширити

За результатами підрахунку 100% голосів виборців, Джорджеску у першому турі отримав 22,94% голосів. Ласконі має 19,18%

Двоє з кандидатів, які вибули в першому турі, оскаржили підсумки виборів у Верховному суді Румунії. Вони вимагають скасувати результати голосування на тій підставі, що Джорджеску нібито не відзвітував про джерела фінансування своєї передвиборчої кампанії.

Для перемоги одразу у першому турі необхідно було набрати понад 50% голосів. Оскільки в першому турі жодний кандидат не набрав більшості голосів, другий тур буде призначений на 8 грудня.