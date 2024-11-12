Росія намагається втрутитися у вибори президента Румунії

Росія намагається вплинути на майбутні президентські вибори в Румунії. Вони відбудуться наприкінці листопада — на початку грудня.
Головні тези:
- Росія намагається втрутитися у майбутні президентські вибори в Румунії, використовуючи довірених осіб, посередників та організації з російським фінансуванням.
- Служба розвідки Румунії (SRI) пильно стежить за діяльністю, що загрожує альянсу Румунії з ЄС і НАТО та реагує на можливі кібератаки на державні установи.
- Румунські депутати закликали до перевірок на предмет участі в втручанні країн, таких як Росія, Китай і Північна Корея, через кібератаки та маніпулювання виборцями у соціальних мережах.
- Росія втручається у виборчий процес не лише в Румунії, але й у сусідній Молдові, де спостерігається масоване втручання та спроби вплинути на виборчі результати.
Як РФ намагається вплинути на президентські вибори у Румунії
Згідно з інформацією видання, Росія використовує довірених осіб, посередників та організації, пов’язані з російським фінансуванням, щоб вплинути на вибори, а також можливо, й кандидатів у президенти, проте імена кандидатів не розголошуються.
Джерела підкреслюють, що кожен громадянин РФ у Румунії перебуває під наглядом, а Служба розвідки Румунії (SRI) пильно стежить за будь-якою діяльністю, що загрожує альянсу Румунії з ЄС і НАТО.
Крім того, румунські депутати закликали до перевірок на предмет можливої участі у втручанні таких країн, як Росія, Китай і Північна Корея, зокрема через кібератаки на державні установи.
Росія намагалася привести до влади у Молдові своїх людей
З заявою з цього приводу виступив радник з національної безпеки чинної президентки Молдови Маї Санду Станіслав Секрієру.
За його словами, офіційний Кишинів фіксував "масоване втручання Росії" у виборчий процес.
Що важливо розуміти, насамперед мовиться про зусилля з високим потенціалом спотворення результатів голосування.
ISW раніше повідомляли про систематичні зусилля Росії стосовно втручання у вибори в Молдові та щоб зірвати проведення референдуму про вступ країни до Європейського Союзу і перемоги Майї Санду.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-