Росія намагається втрутитися у вибори президента Румунії

Росія намагається вплинути на майбутні президентські вибори в Румунії. Вони відбудуться наприкінці листопада — на початку грудня.

Як РФ намагається вплинути на президентські вибори у Румунії

Згідно з інформацією видання, Росія використовує довірених осіб, посередників та організації, пов’язані з російським фінансуванням, щоб вплинути на вибори, а також можливо, й кандидатів у президенти, проте імена кандидатів не розголошуються.

Джерела підкреслюють, що кожен громадянин РФ у Румунії перебуває під наглядом, а Служба розвідки Румунії (SRI) пильно стежить за будь-якою діяльністю, що загрожує альянсу Румунії з ЄС і НАТО.

Крім того, румунські депутати закликали до перевірок на предмет можливої участі у втручанні таких країн, як Росія, Китай і Північна Корея, зокрема через кібератаки на державні установи.

Міністр цифровізації Румунії заявив про активність мереж ботів і тролів у соцмережах, які підтримують певних кандидатів або політичні програми. Через ці дії поліція відкрила кримінальну справу. Поширити

Росія намагалася привести до влади у Молдові своїх людей

З заявою з цього приводу виступив радник з національної безпеки чинної президентки Молдови Маї Санду Станіслав Секрієру.

За його словами, офіційний Кишинів фіксував "масоване втручання Росії" у виборчий процес.

Що важливо розуміти, насамперед мовиться про зусилля з високим потенціалом спотворення результатів голосування.

Серед прикладів такого втручання радник Санду назвав організоване підвезення виборців з Придністров’я, незаконне згідно з виборчим кодексом Молдови. Станом на 11:00 явка серед придністровських виборців вже перевищила загальний показник за весь перший тур. Поширити

ISW раніше повідомляли про систематичні зусилля Росії стосовно втручання у вибори в Молдові та щоб зірвати проведення референдуму про вступ країни до Європейського Союзу і перемоги Майї Санду.