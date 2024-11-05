Вибори в США. Росія активізувала фейкову пропаганду у "хитких штатах"

Під час виборів США Росія може використовувати фейкові новини для дестабілізації "хитких" штатів, що збільшує ризик насильства. Про це попередили американські спецслужби.

Спецслужби США попередили про ризик насильства у "хитких" штатах через фейки РФ

Про це йдеться в заяві Офісу директора національної розвідки США (ODNI), ФБР і Агентства кібербезпеки і безпеки інфраструктури (CISA).

Зокрема спецслужби повідомили, що з п'ятниці спостерігають, як іноземні супротивники, зокрема Росія, активізували операції впливу для підриву довіри до виборчого процесу в США та розпалювання внутрішніх суперечностей.

Очікується, що ця діяльність посилиться в день виборів та у наступні тижні, а її основна увага буде зосереджена на "хитких" штатах.

Найбільшу загрозу становить Росія... Пов'язані з нею суб'єкти впливу створюють фейкові відео та статті, щоб підірвати легітимність виборів, залякати виборців і поширити думку про те, що політичні розбіжності в США можуть призвести до насильства, — йдеться в заяві. Поширити

Спецслужби попереджають, що ці зусилля можуть призвести до підбурювання до насильства, зокрема проти членів виборчих комісій.

Ми очікуємо, що Росія продовжить поширювати сфабрикований контент протягом дня виборів і в наступні тижні, — зазначили в заяві. Поширити

Також залишається загроза іноземного впливу з боку Ірану.

Виборців закликають отримувати інформацію з перевірених джерел, таких як офіційні представники виборчих органів.

Як РФ використовує ШІ для впливу на вибори президента в США

Як розповів представник Управління директора національної розвідки (ODNI), який побажав залишитися анонімним, Росія активно використовує штучний інтелект для просування Трампа та дискредитації віцепрезидента Камали Гарріс і Демократичної партії, зокрема через теорії змови.

Генеративний ШІ, як пояснив чиновник, створює контент — текст, зображення та відео — які виглядають як створені людиною, на основі навчання на попередніх даних.

Росія, за словами представника ODNI, використовує ШІ-контент для впливу на вибори більше, ніж інші країни, хоча точний обсяг такого контенту не називається. Вона також має кращий досвід і краще розуміє, як працюють вибори в США, та які цілі обирати для впливу.

На питання про методи поширення цього контенту чиновник згадав заяву Міністерства юстиції від 9 липня, яка стосується російської операції, що використовувала акаунти в соцмережах з удосконаленими ШІ-функціями для впливу на США та інші країни. Поширити