Вибори в США. Росія активізувала фейкову пропаганду у "хитких штатах"

Під час виборів США Росія може використовувати фейкові новини для дестабілізації "хитких" штатів, що збільшує ризик насильства. Про це попередили американські спецслужби.
Головні тези:
- Спецслужби США попередили про ризик насильства у “хитких” штатах через фейкові новини, які розповсюджує Росія з метою підриву довіри до виборчого процесу.
- Росія використовує штучний інтелект для підтримки Трампа та дискредитації віцепрезидента Камали Гарріс та Демократичної партії під час виборів.
- РФ створює фейкові відео та статті, щоб залякати виборців, підірвати легітимність виборів та поширити ідею про можливе насильство внаслідок політичних розбіжностей у США.
- Виборців закликають отримувати інформацію з перевірених джерел та бути обережними з фейковими новинами, що поширюється Росією впродовж виборів та після них.
Спецслужби США попередили про ризик насильства у "хитких" штатах через фейки РФ
Про це йдеться в заяві Офісу директора національної розвідки США (ODNI), ФБР і Агентства кібербезпеки і безпеки інфраструктури (CISA).
Зокрема спецслужби повідомили, що з п'ятниці спостерігають, як іноземні супротивники, зокрема Росія, активізували операції впливу для підриву довіри до виборчого процесу в США та розпалювання внутрішніх суперечностей.
Очікується, що ця діяльність посилиться в день виборів та у наступні тижні, а її основна увага буде зосереджена на "хитких" штатах.
Спецслужби попереджають, що ці зусилля можуть призвести до підбурювання до насильства, зокрема проти членів виборчих комісій.
Також залишається загроза іноземного впливу з боку Ірану.
Виборців закликають отримувати інформацію з перевірених джерел, таких як офіційні представники виборчих органів.
Як РФ використовує ШІ для впливу на вибори президента в США
Як розповів представник Управління директора національної розвідки (ODNI), який побажав залишитися анонімним, Росія активно використовує штучний інтелект для просування Трампа та дискредитації віцепрезидента Камали Гарріс і Демократичної партії, зокрема через теорії змови.
Генеративний ШІ, як пояснив чиновник, створює контент — текст, зображення та відео — які виглядають як створені людиною, на основі навчання на попередніх даних.
Росія, за словами представника ODNI, використовує ШІ-контент для впливу на вибори більше, ніж інші країни, хоча точний обсяг такого контенту не називається. Вона також має кращий досвід і краще розуміє, як працюють вибори в США, та які цілі обирати для впливу.
Зокрема, "російські впливові особи" створили відео, в якому жінка звинувачує Камалу Гарріс у втечі з місця аварії. Хоча відео було зрежисоване, а не створене за допомогою ШІ, Microsoft виявила, що це частина російської дезінформаційної кампанії.
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