Вибори в США. Росія активізувала фейкову пропаганду у "хитких штатах"
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Вибори в США. Росія активізувала фейкову пропаганду у "хитких штатах"

Вибори в США. Росія активізувала фейкову пропаганду у "хитких штатах"
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Джерело:  online.ua

Під час виборів США Росія може використовувати фейкові новини для дестабілізації "хитких" штатів, що збільшує ризик насильства. Про це попередили американські спецслужби.

Головні тези:

 

  • Спецслужби США попередили про ризик насильства у “хитких” штатах через фейкові новини, які розповсюджує Росія з метою підриву довіри до виборчого процесу.
  • Росія використовує штучний інтелект для підтримки Трампа та дискредитації віцепрезидента Камали Гарріс та Демократичної партії під час виборів.
  • РФ створює фейкові відео та статті, щоб залякати виборців, підірвати легітимність виборів та поширити ідею про можливе насильство внаслідок політичних розбіжностей у США.
  • Виборців закликають отримувати інформацію з перевірених джерел та бути обережними з фейковими новинами, що поширюється Росією впродовж виборів та після них.

Спецслужби США попередили про ризик насильства у "хитких" штатах через фейки РФ

Про це йдеться в заяві Офісу директора національної розвідки США (ODNI), ФБР і Агентства кібербезпеки і безпеки інфраструктури (CISA).

Зокрема спецслужби повідомили, що з п'ятниці спостерігають, як іноземні супротивники, зокрема Росія, активізували операції впливу для підриву довіри до виборчого процесу в США та розпалювання внутрішніх суперечностей.

Очікується, що ця діяльність посилиться в день виборів та у наступні тижні, а її основна увага буде зосереджена на "хитких" штатах.

Найбільшу загрозу становить Росія... Пов'язані з нею суб'єкти впливу створюють фейкові відео та статті, щоб підірвати легітимність виборів, залякати виборців і поширити думку про те, що політичні розбіжності в США можуть призвести до насильства, — йдеться в заяві.

Спецслужби попереджають, що ці зусилля можуть призвести до підбурювання до насильства, зокрема проти членів виборчих комісій.

Ми очікуємо, що Росія продовжить поширювати сфабрикований контент протягом дня виборів і в наступні тижні, — зазначили в заяві.

Також залишається загроза іноземного впливу з боку Ірану.

Виборців закликають отримувати інформацію з перевірених джерел, таких як офіційні представники виборчих органів.

Як РФ використовує ШІ для впливу на вибори президента в США

Як розповів представник Управління директора національної розвідки (ODNI), який побажав залишитися анонімним, Росія активно використовує штучний інтелект для просування Трампа та дискредитації віцепрезидента Камали Гарріс і Демократичної партії, зокрема через теорії змови.

Генеративний ШІ, як пояснив чиновник, створює контент — текст, зображення та відео — які виглядають як створені людиною, на основі навчання на попередніх даних.

Росія, за словами представника ODNI, використовує ШІ-контент для впливу на вибори більше, ніж інші країни, хоча точний обсяг такого контенту не називається. Вона також має кращий досвід і краще розуміє, як працюють вибори в США, та які цілі обирати для впливу.

На питання про методи поширення цього контенту чиновник згадав заяву Міністерства юстиції від 9 липня, яка стосується російської операції, що використовувала акаунти в соцмережах з удосконаленими ШІ-функціями для впливу на США та інші країни.

Зокрема, "російські впливові особи" створили відео, в якому жінка звинувачує Камалу Гарріс у втечі з місця аварії. Хоча відео було зрежисоване, а не створене за допомогою ШІ, Microsoft виявила, що це частина російської дезінформаційної кампанії.

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