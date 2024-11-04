Вибори в США. Понад 75 млн американців проголосували достроково

Понад 75 млн американців достроково проголосували на виборах президента США. Це становить майже половину (48%) від загальної кількості виборців на виборах 2020 року (154,6 мільйона).

Скільки виборців вже проголосували у США

За даними Лабораторії з проведення виборів при Університеті Флориди, у Джорджії достроково проголосували понад 4 мільйони осіб, що складає майже 80% явки на виборах 2020 року.

У Північній Кароліні свої голоси віддали понад 4,4 мільйона людей — також 80% від загальної кількості виборців 2020 року.

У штатах, які надають дані про реєстрацію виборців, демократи поки що мають невелику перевагу, набравши 37,9% голосів проти 36,2% у республіканців.

Попри тривалі заперечення щодо голосування поштою з боку колишнього президента Трампа, він і Республіканська партія закликають своїх прихильників голосувати достроково, хоча продовжують оскаржувати окремі положення голосування поштою в судах по всій країні, — зазначає видання. Поширити

Як зазначає видання, такий високий рівень дострокового голосування та голосування поштою свідчить про те, що ці методи стають дедалі популярнішими та новою нормою в американській політиці.

Вибори президента у США

Американці 5 листопада 2024 року проголосують за наступного голову держави. Вони будуть обирати між експрезидентом та кандидатом від Республіканської партії Дональдом Трампом та віцепрезиденткою США, кандидаткою від Демократичної партії Камалою Гарріс.

Більшість експертів сходяться у думці, що Україні вигідна саме перемога демократки. Вона публічну підтримує нашу країну та обіцяє допомагати й надалі.

Трамп же робив неоднозначні заяви стосовно підтримки України. Ряд експертів та політиків вважають, що він може припинити допомагати Києву.

Авторитетна соціологічна компанія Focaldata, яка знаходиться у Великій Британії, використала свою технологію опитування з величезною вибіркою.

ЇЇ результати вказують на те, що наразі у Камали Гарріс більше шансів стати новою американською лідеркою.