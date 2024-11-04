Вибори в США. Понад 75 млн американців проголосували достроково

Понад 75 млн американців достроково проголосували на виборах президента США. Це становить майже половину (48%) від загальної кількості виборців на виборах 2020 року (154,6 мільйона).
Головні тези:
- Понад 75 млн американців достроково проголосували на виборах президента США, що становить майже половину всіх виборців 2020 року.
- У Грузії та Північній Каролінії висока явка свідчить про активну участь виборців у процесі голосування.
- Результати виборів 2024 року у США можуть вплинути на відносини з Україною і допомогу від Сполучених Штатів.
- Прогнозна модель вказує на перевагу в Камали Гарріс у змаганні за пост президента США, що підтверджує новий політичний тренд.
- Дострокове голосування та голосування поштою стають новою нормою в американській політиці, відкриваючи дискусії про їхні зміни у міжнародних відносинах.
Скільки виборців вже проголосували у США
За даними Лабораторії з проведення виборів при Університеті Флориди, у Джорджії достроково проголосували понад 4 мільйони осіб, що складає майже 80% явки на виборах 2020 року.
У Північній Кароліні свої голоси віддали понад 4,4 мільйона людей — також 80% від загальної кількості виборців 2020 року.
У штатах, які надають дані про реєстрацію виборців, демократи поки що мають невелику перевагу, набравши 37,9% голосів проти 36,2% у республіканців.
Як зазначає видання, такий високий рівень дострокового голосування та голосування поштою свідчить про те, що ці методи стають дедалі популярнішими та новою нормою в американській політиці.
Вибори президента у США
Американці 5 листопада 2024 року проголосують за наступного голову держави. Вони будуть обирати між експрезидентом та кандидатом від Республіканської партії Дональдом Трампом та віцепрезиденткою США, кандидаткою від Демократичної партії Камалою Гарріс.
Більшість експертів сходяться у думці, що Україні вигідна саме перемога демократки. Вона публічну підтримує нашу країну та обіцяє допомагати й надалі.
Трамп же робив неоднозначні заяви стосовно підтримки України. Ряд експертів та політиків вважають, що він може припинити допомагати Києву.
Авторитетна соціологічна компанія Focaldata, яка знаходиться у Великій Британії, використала свою технологію опитування з величезною вибіркою.
ЇЇ результати вказують на те, що наразі у Камали Гарріс більше шансів стати новою американською лідеркою.
Як стверджують представники Focaldata, у їхньому масштабному опитуванні взяла участь 31 тисяча виборців по всій території США.
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