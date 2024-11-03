Будуть сюрпризи. Напередодні виборів у США різко змінилася ситуація

Неочікувано для всіх кандидатка у президенти США Камала Гарріс випередила свого суперника Дональда Трампа одразу на 3 відсоткові пункти в штаті Айова.
Головні тези:
- Опитування Des Moines Register/Mediacom вказують на потенційні сюрпризи у результатах виборів у США.
- Кампанія Трампа вважає нові опитування не точними.
- Експерти звертають увагу на важливість штату Айова, де переможець отримає 6 голосів колегії виборників.
У Гарріс більше шансів на перемогу
За словами соціологів, нове опитування Des Moines Register/Mediacom вказує на те, що результати виборів у США можуть здивувати багатьох — будуть сюрпризи.
Що важливо розуміти, штат Айова завжди вважався прореспубліканським, адже Дональд Трамп перемагав там з перевагою понад 9 відсоткових пунктів у 2016 році та 8 — у 2020 році.
Однак за тиждень до початку виборів ситуація різко змінилася.
Згідно з останніми даними, Камала Гарріс випереджає Трампа на 20 відсоткових пунктів серед жінок, а серед чоловіків вона скоротила відрив удвічі з вересня.
У команді Трампа уже відреагували на “втрату” Айови
Кампанія республіканців стверджує, що нове опитування Des Moines Register є "явним відхиленням".
Окрім того, там звернули увагу на результати опитування коледжу Емерсона, які нібито відображають чіткіший стан електорату штату Айова.
Варто звернути увагу на те, що на національному рівні Гарріс і Трамп йдуть нога в ногу в опитуваннях. Той, хто здобуде перемогу в Айові, отримає шість голосів колегії виборників.
День виборів у США — в вівторок, 5 листопада. Дострокове голосування триває.
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