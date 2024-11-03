Будуть сюрпризи. Напередодні виборів у США різко змінилася ситуація
Категорія
Політика
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Будуть сюрпризи. Напередодні виборів у США різко змінилася ситуація

Камала Гарріс
Джерело:  online.ua

Неочікувано для всіх кандидатка у президенти США Камала Гарріс випередила свого суперника Дональда Трампа одразу на 3 відсоткові пункти в штаті Айова.

Головні тези:

  • Опитування Des Moines Register/Mediacom вказують на потенційні сюрпризи у результатах виборів у США.
  • Кампанія Трампа вважає нові опитування не точними.
  • Експерти звертають увагу на важливість штату Айова, де переможець отримає 6 голосів колегії виборників.

У Гарріс більше шансів на перемогу

За словами соціологів, нове опитування Des Moines Register/Mediacom вказує на те, що результати виборів у США можуть здивувати багатьох — будуть сюрпризи.

Що важливо розуміти, штат Айова завжди вважався прореспубліканським, адже Дональд Трамп перемагав там з перевагою понад 9 відсоткових пунктів у 2016 році та 8 — у 2020 році.

Однак за тиждень до початку виборів ситуація різко змінилася.

Згідно з останніми даними, Камала Гарріс випереджає Трампа на 20 відсоткових пунктів серед жінок, а серед чоловіків вона скоротила відрив удвічі з вересня.

Фото: скриншот

У команді Трампа уже відреагували на “втрату” Айови

Кампанія республіканців стверджує, що нове опитування Des Moines Register є "явним відхиленням".

Окрім того, там звернули увагу на результати опитування коледжу Емерсона, які нібито відображають чіткіший стан електорату штату Айова.

Опитування коледжу Емерсона/RealClearDefense, проведене серед аналогічної кількості ймовірних виборців 1-2 листопада, показало різко відмінний результат: Трамп випереджає Гарріс на 10 пунктів. Це опитування також має похибку в 3,4 відсоткових пункта.

Варто звернути увагу на те, що на національному рівні Гарріс і Трамп йдуть нога в ногу в опитуваннях. Той, хто здобуде перемогу в Айові, отримає шість голосів колегії виборників.

День виборів у США — в вівторок, 5 листопада. Дострокове голосування триває.

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