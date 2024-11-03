Будут сюрпризы. В преддверии выборов в США резко изменилась ситуация

Неожиданно для всех кандидат в президенты США Камала Харрис опередила своего соперника Дональда Трампа сразу на 3 процентных пункта в штате Айова.

У Гаррис больше шансов на победу

По словам социологов, новый опрос Des Moines Register/Mediacom указывает на то, что результаты выборов в США могут удивить многих — будут сюрпризы.

Что важно понимать, штат Айова всегда считался прореспубликанским, ведь Дональд Трамп побеждал там с преимуществом более 9 процентных пунктов в 2016 году и 8 в 2020 году.

Однако за неделю до начала выборов ситуация резко изменилась.

Согласно последним данным, Камала Харрис опережает Трампа на 20 процентных пунктов среди женщин, а среди мужчин она сократила отрыв вдвое с сентября.

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В команде Трампа уже отреагировали на "потерю" Айовы

Кампания республиканцев утверждает, что новый опрос Des Moines Register является "явным отклонением".

Кроме того, там обратили внимание на результаты опроса колледжа Эмерсона, якобы отражающие более четкое состояние электората штата Айова.

Опрос колледжа Эмерсона/RealClearDefense, проведенный среди аналогичного количества вероятных избирателей 1-2 ноября, показал другой результат: Трамп опережает Харрис на 10 пунктов. Этот опрос также имеет погрешность в 3,4 процентных пункта. Поделиться

Следует обратить внимание на то, что на национальном уровне Харрис и Трамп идут нога в ногу в опросах. Одержавший победу в Айове получит шесть голосов коллегии избирателей.