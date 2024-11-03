Будут сюрпризы. В преддверии выборов в США резко изменилась ситуация

Неожиданно для всех кандидат в президенты США Камала Харрис опередила своего соперника Дональда Трампа сразу на 3 процентных пункта в штате Айова.
Главные тезисы
- Опросы Des Moines Register/Mediacom указывают на потенциальные сюрпризы в результатах выборов в США.
- Кампания Трампа считает новые опросы не точными.
- Эксперты обращают внимание на значимость штата Айова, где победитель получит 6 голосов коллегии избирателей.
У Гаррис больше шансов на победу
По словам социологов, новый опрос Des Moines Register/Mediacom указывает на то, что результаты выборов в США могут удивить многих — будут сюрпризы.
Что важно понимать, штат Айова всегда считался прореспубликанским, ведь Дональд Трамп побеждал там с преимуществом более 9 процентных пунктов в 2016 году и 8 в 2020 году.
Однако за неделю до начала выборов ситуация резко изменилась.
Согласно последним данным, Камала Харрис опережает Трампа на 20 процентных пунктов среди женщин, а среди мужчин она сократила отрыв вдвое с сентября.
В команде Трампа уже отреагировали на "потерю" Айовы
Кампания республиканцев утверждает, что новый опрос Des Moines Register является "явным отклонением".
Кроме того, там обратили внимание на результаты опроса колледжа Эмерсона, якобы отражающие более четкое состояние электората штата Айова.
Следует обратить внимание на то, что на национальном уровне Харрис и Трамп идут нога в ногу в опросах. Одержавший победу в Айове получит шесть голосов коллегии избирателей.
День выборов в США — во вторник, 5 ноября. Досрочное голосование продолжается.
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