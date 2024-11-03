Хто стане новим президентом США — неочікувані результати мегаопитування
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Хто стане новим президентом США — неочікувані результати мегаопитування

Гарріс
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Джерело:  Politico

Попри те, що багато політологів, соціологів та аналітиків прогнозують перемогу Дональда Трампа на виборах у США, британське "мегаопитування" вказує на те, що Білий дім очолить Камала Гарріс.

Головні тези:

  • Раніше згадане опитування вказувало на перемогу Трампа, однак нещодавно ситуація різко змінилися.
  • Модель MRP вийшла з Великої Британії, де вона вже успішно прогнозувала політичні результати, зокрема поразку Терези Мей на парламентських виборах.

Гарріс зможе обійти Трампа?

Авторитетна соціологічна компанія Focaldata, яка знаходиться у Великій Британії, використала свою технологію опитування з величезною вибіркою.

ЇЇ результати вказують на те, що наразі у Камали Гарріс більше шансів стати новою американською лідеркою.

Як стверджують представники Focaldata, у їхньому масштабному опитуванні взяла участь 31 тисяча виборців по всій території США.

Що також важливо розуміти, йдеться про інноваційний тип опитування, що має назву MRP.

Поєднуючи результати MRP-опитування із результатами свого масштабного онлайн-опитування в "хитких" штатах, Focaldata оцінює, що Гарріс, ймовірно, переможе у Мічигані з перевагою майже в 5 пунктів, у Неваді — з перевагою у близько двох пунктів, і з невеликою перевагою в Пенсільванії та Вісконсині.

За словами соціологів, раніше їхня модель MRP завжди показувала перемогу Трампа, однак наразі Гарріс вирвалася вперед.

Фото: скриншот

Що важливо знати про MRP

Як зазначають соціологи, MRP — це статистична модель, яка бере масивну загальнонаціональну вибірку.

Після цього вона використовує демографічні дані, щоб оцінити результати виборів на рівні штатів.

Метод, який журналісти найчастіше називають "мегаопитуванням", став дуже популярним у Великій Британії ще 7 років тому.

Саме тоді він вірно спрогнозував, що прем'єрка Тереза Мей втратить більшість у парламенті в той час, коли більшість опитувань свідчили, що вона здобуде велику перемогу.

Focaldata працює над американськими опитуваннями вже кілька місяців.

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