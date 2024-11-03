Хто стане новим президентом США — неочікувані результати мегаопитування

Попри те, що багато політологів, соціологів та аналітиків прогнозують перемогу Дональда Трампа на виборах у США, британське "мегаопитування" вказує на те, що Білий дім очолить Камала Гарріс.
Головні тези:
- Раніше згадане опитування вказувало на перемогу Трампа, однак нещодавно ситуація різко змінилися.
- Модель MRP вийшла з Великої Британії, де вона вже успішно прогнозувала політичні результати, зокрема поразку Терези Мей на парламентських виборах.
Гарріс зможе обійти Трампа?
Авторитетна соціологічна компанія Focaldata, яка знаходиться у Великій Британії, використала свою технологію опитування з величезною вибіркою.
ЇЇ результати вказують на те, що наразі у Камали Гарріс більше шансів стати новою американською лідеркою.
Як стверджують представники Focaldata, у їхньому масштабному опитуванні взяла участь 31 тисяча виборців по всій території США.
Що також важливо розуміти, йдеться про інноваційний тип опитування, що має назву MRP.
За словами соціологів, раніше їхня модель MRP завжди показувала перемогу Трампа, однак наразі Гарріс вирвалася вперед.
Що важливо знати про MRP
Як зазначають соціологи, MRP — це статистична модель, яка бере масивну загальнонаціональну вибірку.
Після цього вона використовує демографічні дані, щоб оцінити результати виборів на рівні штатів.
Метод, який журналісти найчастіше називають "мегаопитуванням", став дуже популярним у Великій Британії ще 7 років тому.
Саме тоді він вірно спрогнозував, що прем'єрка Тереза Мей втратить більшість у парламенті в той час, коли більшість опитувань свідчили, що вона здобуде велику перемогу.
Focaldata працює над американськими опитуваннями вже кілька місяців.
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