Кто станет новым президентом США — неожиданные результаты мегаопроса
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Политика
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Кто станет новым президентом США — неожиданные результаты мегаопроса

Харрис
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Источник:  Politico

Несмотря на то, что многие политологи, социологи и аналитики прогнозируют победу Дональда Трампа на выборах в США, британский "мегаопрос" указывает на то, что Белый дом возглавит Камала Харрис.

Главные тезисы

  • Ранее упомянутый опрос указывал на победу Трампа, однако недавно ситуация резко изменилась.
  • Модель MRP вышла из Великобритании, где она уже успешно прогнозировала политические результаты, в частности, поражение Терезы Мэй на парламентских выборах.

Харрис сможет обойти Трампа?

Авторитетная социологическая компания Focaldata, находящаяся в Великобритании, использовала свою технологию опроса с огромной выборкой.

Ее результаты указывают на то, что сейчас у Камалы Харрис больше шансов стать новым американским лидером.

Как утверждают представители Focaldata, в их масштабном опросе приняла участие 31 тысяча избирателей по всей территории США.

Что также важно понимать, речь идет об инновационном типе опроса под названием MRP.

Сочетая результаты MRP-опроса с результатами своего масштабного онлайн-опроса в "шатких" штатах, Focaldata оценивает, что Харрис, вероятно, победит в Мичигане с преимуществом почти в 5 пунктов, в Неваде — с преимуществом около двух пунктов, и с небольшим преимуществом в Пенсильвании и Висконсине.

По словам социологов, ранее их модель MRP всегда показывала победу Трампа, однако сейчас Харрис вырвалась вперед.

Фото: скриншот

Что важно знать о MRP

Как отмечают социологи, MRP — это статистическая модель, берущая массивную общенациональную выборку.

После этого она использует демографические данные для оценки результатов выборов на уровне штатов.

Метод, который журналисты чаще всего называют "мегаопросом", стал очень популярен в Великобритании еще 7 лет назад.

Именно тогда он верно спрогнозировал, что премьер Тереза Мэй потеряет большинство в парламенте в то время, когда большинство опросов свидетельствовали, что она одержит большую победу.

Focaldata работает над американскими опросами уже несколько месяцев.

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