Кто станет новым президентом США — неожиданные результаты мегаопроса

Несмотря на то, что многие политологи, социологи и аналитики прогнозируют победу Дональда Трампа на выборах в США, британский "мегаопрос" указывает на то, что Белый дом возглавит Камала Харрис.
Главные тезисы
- Ранее упомянутый опрос указывал на победу Трампа, однако недавно ситуация резко изменилась.
- Модель MRP вышла из Великобритании, где она уже успешно прогнозировала политические результаты, в частности, поражение Терезы Мэй на парламентских выборах.
Харрис сможет обойти Трампа?
Авторитетная социологическая компания Focaldata, находящаяся в Великобритании, использовала свою технологию опроса с огромной выборкой.
Ее результаты указывают на то, что сейчас у Камалы Харрис больше шансов стать новым американским лидером.
Как утверждают представители Focaldata, в их масштабном опросе приняла участие 31 тысяча избирателей по всей территории США.
Что также важно понимать, речь идет об инновационном типе опроса под названием MRP.
По словам социологов, ранее их модель MRP всегда показывала победу Трампа, однако сейчас Харрис вырвалась вперед.
Что важно знать о MRP
Как отмечают социологи, MRP — это статистическая модель, берущая массивную общенациональную выборку.
После этого она использует демографические данные для оценки результатов выборов на уровне штатов.
Метод, который журналисты чаще всего называют "мегаопросом", стал очень популярен в Великобритании еще 7 лет назад.
Именно тогда он верно спрогнозировал, что премьер Тереза Мэй потеряет большинство в парламенте в то время, когда большинство опросов свидетельствовали, что она одержит большую победу.
Focaldata работает над американскими опросами уже несколько месяцев.
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