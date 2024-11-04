Выборы в США. Более 75 млн американцев проголосовали досрочно

Более 75 млн. американцев досрочно проголосовали на выборах президента США. Это составляет почти половину (48%) общего количества избирателей на выборах 2020 года (154,6 миллиона).
Главные тезисы
- Более 75 млн американцев досрочно проголосовали на выборах президента США, что составляет почти половину всех избирателей 2020 года.
- В Грузии и Северной Каролинии высокая явка свидетельствует об активном участии избирателей в процессе голосования.
- Результаты выборов 2024 г. в США могут повлиять на отношения с Украиной и помощь от Соединенных Штатов.
- Прогнозная модель указывает на преимущество у Камалы Гаррис в соревновании за пост президента США, что подтверждает новый политический тренд.
- Досрочное голосование и голосование по почте становится новой нормой в американской политике, открывая дискуссии об их изменениях в международных отношениях.
Сколько избирателей уже проголосовали в США
По данным Лаборатории по проведению выборов при Университете Флориды, в Джорджии досрочно проголосовали более 4 миллионов человек, что составляет почти 80% явки на выборах 2020 года.
В Северной Каролине свои голоса отдали более 4,4 миллионов человек — также 80% от общего числа избирателей в 2020 году.
В штатах, предоставляющих данные о регистрации избирателей, демократы пока имеют небольшое преимущество, набрав 37,9% голосов против 36,2% у республиканцев.
Как отмечает издание, столь высокий уровень досрочного голосования и голосования по почте свидетельствует о том, что эти методы становятся все более популярными и новой нормой в американской политике.
Выборы президента в США
Американцы 5 ноября 2024 года проголосуют за следующего главу государства. Они будут выбирать между экспрезидентом и кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом и вице-президентом США, кандидатом от Демократической партии Камалой Гаррис.
Большинство экспертов сходятся во мнении, что Украине выгодна именно победа демократки. Она публичную поддерживает нашу страну и обещает помогать и дальше.
Трамп же делал неоднозначные заявления по поддержке Украины. Ряд экспертов и политиков считают, что он может перестать помогать Киеву.
Авторитетная социологическая компания Focaldata, находящаяся в Великобритании, использовала свою технологию опроса с огромной выборкой.
Ее результаты указывают на то, что сейчас у Камалы Гаррис больше шансов стать новым американским лидером.
Как утверждают представители Focaldata, в их масштабном опросе приняло участие 31 тысяча избирателей по всей территории США.
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