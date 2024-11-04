Выборы в США. Более 75 млн американцев проголосовали досрочно
Категория
Мир
Дата публикации

Выборы в США. Более 75 млн американцев проголосовали досрочно

Выборы в США. Более 75 млн американцев проголосовали досрочно
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Источник:  Axios

Более 75 млн. американцев досрочно проголосовали на выборах президента США. Это составляет почти половину (48%) общего количества избирателей на выборах 2020 года (154,6 миллиона).

Главные тезисы

  • Более 75 млн американцев досрочно проголосовали на выборах президента США, что составляет почти половину всех избирателей 2020 года.
  • В Грузии и Северной Каролинии высокая явка свидетельствует об активном участии избирателей в процессе голосования.
  • Результаты выборов 2024 г. в США могут повлиять на отношения с Украиной и помощь от Соединенных Штатов.
  • Прогнозная модель указывает на преимущество у Камалы Гаррис в соревновании за пост президента США, что подтверждает новый политический тренд.
  • Досрочное голосование и голосование по почте становится новой нормой в американской политике, открывая дискуссии об их изменениях в международных отношениях.

Сколько избирателей уже проголосовали в США

По данным Лаборатории по проведению выборов при Университете Флориды, в Джорджии досрочно проголосовали более 4 миллионов человек, что составляет почти 80% явки на выборах 2020 года.

В Северной Каролине свои голоса отдали более 4,4 миллионов человек — также 80% от общего числа избирателей в 2020 году.

В штатах, предоставляющих данные о регистрации избирателей, демократы пока имеют небольшое преимущество, набрав 37,9% голосов против 36,2% у республиканцев.

Несмотря на длительные возражения по поводу голосования по почте со стороны бывшего президента Трампа, он и Республиканская партия призывают своих сторонников голосовать досрочно, хотя продолжают обжаловать отдельные положения голосования по почте в судах по всей стране, — отмечает издание.

Как отмечает издание, столь высокий уровень досрочного голосования и голосования по почте свидетельствует о том, что эти методы становятся все более популярными и новой нормой в американской политике.

Выборы президента в США

Американцы 5 ноября 2024 года проголосуют за следующего главу государства. Они будут выбирать между экспрезидентом и кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом и вице-президентом США, кандидатом от Демократической партии Камалой Гаррис.

Большинство экспертов сходятся во мнении, что Украине выгодна именно победа демократки. Она публичную поддерживает нашу страну и обещает помогать и дальше.

Трамп же делал неоднозначные заявления по поддержке Украины. Ряд экспертов и политиков считают, что он может перестать помогать Киеву.

Авторитетная социологическая компания Focaldata, находящаяся в Великобритании, использовала свою технологию опроса с огромной выборкой.

Ее результаты указывают на то, что сейчас у Камалы Гаррис больше шансов стать новым американским лидером.

Как утверждают представители Focaldata, в их масштабном опросе приняло участие 31 тысяча избирателей по всей территории США.

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