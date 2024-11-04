Вице-президент США и кандидат в президенты Камала Гаррис сообщила, что проголосовала на выборах президента и членов Конгресса досрочно. В частности, она выбрала вариант голосования по почте.

Гаррис досрочно проголосовала на выборах президента США

Я фактически только что заполнила свой бюллетень для отправки по почте, — заявила Камала Гаррис журналистам 3 ноября. Поделиться

Гаррис подчеркнула, что ее бюллетень направится в домашний штат Калифорния, и что она доверяет системе раннего голосования по почте.

Вице-президент отметила, что чувствует себя прекрасно и "с нетерпением ждет следующих 48 часов, которые проведет в общении с избирателями".

Несколько дней назад голос отдал и действующий президент США Джо Байден. Он проголосовал в штате Делавер, участке Нью-Касле, возле Уилмингтона, где находится его частная резиденция.

Выборы президента в США

Американцы 5 ноября 2024 года проголосуют за следующего главу государства. Они будут выбирать между экспрезидентом и кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом и вице-президентом США, кандидатом от Демократической партии Камалой Гаррис.

Большинство экспертов сходятся во мнении, что Украине выгодна именно победа демократки. Она публичную поддерживает нашу страну и обещает помогать и дальше.

Трамп же делал неоднозначные заявления по поддержке Украины. Ряд экспертов и политиков считают, что он может перестать помогать Киеву.

Авторитетная социологическая компания Focaldata, находящаяся в Великобритании, использовала свою технологию опроса с огромной выборкой.

Ее результаты указывают на то, что сейчас у Камалы Гаррис больше шансов стать новым американским лидером.