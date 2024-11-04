Вице-президент США и кандидат в президенты Камала Гаррис сообщила, что проголосовала на выборах президента и членов Конгресса досрочно. В частности, она выбрала вариант голосования по почте.
Главные тезисы
- Камала Гаррис проголосовала на выборах президента США досрочно и выбрала вариант голосования по почте.
- Действующий президент США Джо Байден также уже проголосовал на выборах.
- Эксперты отмечают, что победа Камалы Гаррис в выборах будет выгодна для Украины, в отличие от ее соперника Дональда Трампа.
- Согласно опросам компании Focaldata, у Камалы Гаррис больше шансов стать новым президентом США.
- Выборы президента в США намечены на 5 ноября 2024 года, где избиратели будут выбирать между Камалой Гаррис и Дональдом Трампом.
Гаррис досрочно проголосовала на выборах президента США
Гаррис подчеркнула, что ее бюллетень направится в домашний штат Калифорния, и что она доверяет системе раннего голосования по почте.
Вице-президент отметила, что чувствует себя прекрасно и "с нетерпением ждет следующих 48 часов, которые проведет в общении с избирателями".
Несколько дней назад голос отдал и действующий президент США Джо Байден. Он проголосовал в штате Делавер, участке Нью-Касле, возле Уилмингтона, где находится его частная резиденция.
Выборы президента в США
Американцы 5 ноября 2024 года проголосуют за следующего главу государства. Они будут выбирать между экспрезидентом и кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом и вице-президентом США, кандидатом от Демократической партии Камалой Гаррис.
Большинство экспертов сходятся во мнении, что Украине выгодна именно победа демократки. Она публичную поддерживает нашу страну и обещает помогать и дальше.
Трамп же делал неоднозначные заявления по поддержке Украины. Ряд экспертов и политиков считают, что он может перестать помогать Киеву.
Авторитетная социологическая компания Focaldata, находящаяся в Великобритании, использовала свою технологию опроса с огромной выборкой.
Ее результаты указывают на то, что сейчас у Камалы Гаррис больше шансов стать новым американским лидером.
Как утверждают представители Focaldata, в их масштабном опросе приняло участие 31 тысяча избирателей по всей территории США.
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