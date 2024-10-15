Трамп опережает Гаррис в досрочном голосовании в ключевых штатах — опрос

Согласно опросу, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп имеет небольшое преимущество над вице-президентом Камалой Гаррис среди избирателей. Речь идет о досрочном голосовании в ключевых штатах.

Какие результаты опроса

Опрос Гарвардского центра американских политических исследований ( Harvard CAPS/Harris ) показал, что 48% досрочно проголосовавших избирателей в ключевых штатах поддержали Трампа.

В то же время, 47% выразили поддержку кандидатке от Демократической партии Камали Гаррис, тогда как 5% заявили, что выбрали другой вариант или еще не определились.

Среди всех избирателей в зыбких штатах Трампа поддержали 48% респондентов, тогда как Гаррис получила 46% голосов.

Однако на национальном уровне среди проголосовавших досрочно Гаррис опережает Трампа на 8%, имея 51% поддержки против 43%.

В общей сложности 45% избирателей планируют голосовать досрочно, в то время как 50% собираются сделать это непосредственно в день выборов, 5 ноября.

Опрос также показал, что Трамп и Гаррис почти ровно идут в таких штатах, как Мичиган, Висконсин, Аризона, Пенсильвания и продолжают активно проводить предвыборные кампании в этих регионах. Поделиться

На национальном уровне, согласно данным The Hill/Decision HQ, Гаррис опережает Трампа на 3%, имея 50% поддержки против 47%.

Новый опрос Harvard CAPS/Harris демонстрирует еще большую напряженность в гонках, где Гаррис опережает Трампа всего на 1% среди зарегистрированных избирателей.

Опрос проводился 11-13 октября с участием 3145 зарегистрированных избирателей, среди которых 2596 вероятных избирателей и 898 из шатких штатов. Ошибка для всей выборки составляет ±1,8%.

Выборы президента в США

Американцы 5 ноября 2024 года проголосуют за следующего главу государства. Они будут выбирать между экспрезидентом и кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом и вице-президентом США, кандидатом от Демократической партии Камалой Гаррис.

Большинство экспертов сходятся во мнении, что Украине выгодна именно победа демократки. Она публичную поддерживает нашу страну и обещает помогать и дальше.

Трамп же делал неоднозначные заявления по поддержке Украины. Ряд экспертов и политиков считают, что он может перестать помогать Киеву.

Трамп неоднократно говорил, что закончит войну в Украине через день. Однако ни разу он не сказал, как именно это сделает

Основные опросы первых дебатов 10 сентября показали, что победу на них одержала Гаррис.