Трамп опережает Гаррис в досрочном голосовании в ключевых штатах — опрос
Категория
Политика
Дата публикации

Трамп опережает Гаррис в досрочном голосовании в ключевых штатах — опрос

Трамп опережает Гаррис в досрочном голосовании в ключевых штатах — опрос
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Согласно опросу, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп имеет небольшое преимущество над вице-президентом Камалой Гаррис среди избирателей. Речь идет о досрочном голосовании в ключевых штатах.

Главные тезисы

  • Дональд Трамп имеет небольшое преимущество перед Камалой Гаррис в досрочном голосовании в ключевых штатах, согласно опросу Harvard CAPS/Harris.
  • На национальном уровне Гаррис лидирует над Трампом на 8%, однако в ряде ключевых штатов их разрыв минимален.
  • Многие избиратели планируют голосовать как досрочно, так и в день выборов; предвыборная борьба продолжается в штатах, таких как Мичиган, Висконсин, Аризона и Пенсильвания.
  • Эксперты высказывают мнения о выгоде победы Камалы Гаррис для Украины в контексте её отношений с США по сравнению с возможным поведением Трампа.
  • Первые опросы дебатов свидетельствуют о победе Гаррис над Трампом, что только усиливает интригу в преддверии выборов.

Какие результаты опроса

Опрос Гарвардского центра американских политических исследований ( Harvard CAPS/Harris ) показал, что 48% досрочно проголосовавших избирателей в ключевых штатах поддержали Трампа.

В то же время, 47% выразили поддержку кандидатке от Демократической партии Камали Гаррис, тогда как 5% заявили, что выбрали другой вариант или еще не определились.

Среди всех избирателей в зыбких штатах Трампа поддержали 48% респондентов, тогда как Гаррис получила 46% голосов.

Однако на национальном уровне среди проголосовавших досрочно Гаррис опережает Трампа на 8%, имея 51% поддержки против 43%.

В общей сложности 45% избирателей планируют голосовать досрочно, в то время как 50% собираются сделать это непосредственно в день выборов, 5 ноября.

Опрос также показал, что Трамп и Гаррис почти ровно идут в таких штатах, как Мичиган, Висконсин, Аризона, Пенсильвания и продолжают активно проводить предвыборные кампании в этих регионах.

На национальном уровне, согласно данным The Hill/Decision HQ, Гаррис опережает Трампа на 3%, имея 50% поддержки против 47%.

Новый опрос Harvard CAPS/Harris демонстрирует еще большую напряженность в гонках, где Гаррис опережает Трампа всего на 1% среди зарегистрированных избирателей.

Опрос проводился 11-13 октября с участием 3145 зарегистрированных избирателей, среди которых 2596 вероятных избирателей и 898 из шатких штатов. Ошибка для всей выборки составляет ±1,8%.

Выборы президента в США

Американцы 5 ноября 2024 года проголосуют за следующего главу государства. Они будут выбирать между экспрезидентом и кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом и вице-президентом США, кандидатом от Демократической партии Камалой Гаррис.

Большинство экспертов сходятся во мнении, что Украине выгодна именно победа демократки. Она публичную поддерживает нашу страну и обещает помогать и дальше.

Трамп же делал неоднозначные заявления по поддержке Украины. Ряд экспертов и политиков считают, что он может перестать помогать Киеву.

Трамп неоднократно говорил, что закончит войну в Украине через день. Однако ни разу он не сказал, как именно это сделает

Основные опросы первых дебатов 10 сентября показали, что победу на них одержала Гаррис.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Гаррис опережает Трампа на 5 пунктов — результаты опроса
Гаррис опережает Трампа на 5 пунктов — результаты опроса
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Гаррис отказалась от переговоров с Путиным без участия Украины
Гаррис отказалась от переговоров с Путиным без участия Украины
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп отказался от дебатов с Гаррисом в октябре — какая причина
Трамп отказался от дебатов с Гаррисом в октябре — какая причина

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?