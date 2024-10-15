Трамп опережает Гаррис в досрочном голосовании в ключевых штатах — опрос

Согласно опросу, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп имеет небольшое преимущество над вице-президентом Камалой Гаррис среди избирателей. Речь идет о досрочном голосовании в ключевых штатах.
Главные тезисы
- Дональд Трамп имеет небольшое преимущество перед Камалой Гаррис в досрочном голосовании в ключевых штатах, согласно опросу Harvard CAPS/Harris.
- На национальном уровне Гаррис лидирует над Трампом на 8%, однако в ряде ключевых штатов их разрыв минимален.
- Многие избиратели планируют голосовать как досрочно, так и в день выборов; предвыборная борьба продолжается в штатах, таких как Мичиган, Висконсин, Аризона и Пенсильвания.
- Эксперты высказывают мнения о выгоде победы Камалы Гаррис для Украины в контексте её отношений с США по сравнению с возможным поведением Трампа.
- Первые опросы дебатов свидетельствуют о победе Гаррис над Трампом, что только усиливает интригу в преддверии выборов.
Какие результаты опроса
Опрос Гарвардского центра американских политических исследований ( Harvard CAPS/Harris ) показал, что 48% досрочно проголосовавших избирателей в ключевых штатах поддержали Трампа.
В то же время, 47% выразили поддержку кандидатке от Демократической партии Камали Гаррис, тогда как 5% заявили, что выбрали другой вариант или еще не определились.
Среди всех избирателей в зыбких штатах Трампа поддержали 48% респондентов, тогда как Гаррис получила 46% голосов.
Однако на национальном уровне среди проголосовавших досрочно Гаррис опережает Трампа на 8%, имея 51% поддержки против 43%.
В общей сложности 45% избирателей планируют голосовать досрочно, в то время как 50% собираются сделать это непосредственно в день выборов, 5 ноября.
На национальном уровне, согласно данным The Hill/Decision HQ, Гаррис опережает Трампа на 3%, имея 50% поддержки против 47%.
Новый опрос Harvard CAPS/Harris демонстрирует еще большую напряженность в гонках, где Гаррис опережает Трампа всего на 1% среди зарегистрированных избирателей.
Опрос проводился 11-13 октября с участием 3145 зарегистрированных избирателей, среди которых 2596 вероятных избирателей и 898 из шатких штатов. Ошибка для всей выборки составляет ±1,8%.
Выборы президента в США
Американцы 5 ноября 2024 года проголосуют за следующего главу государства. Они будут выбирать между экспрезидентом и кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом и вице-президентом США, кандидатом от Демократической партии Камалой Гаррис.
Большинство экспертов сходятся во мнении, что Украине выгодна именно победа демократки. Она публичную поддерживает нашу страну и обещает помогать и дальше.
Трамп же делал неоднозначные заявления по поддержке Украины. Ряд экспертов и политиков считают, что он может перестать помогать Киеву.
Трамп неоднократно говорил, что закончит войну в Украине через день. Однако ни разу он не сказал, как именно это сделает
Основные опросы первых дебатов 10 сентября показали, что победу на них одержала Гаррис.
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