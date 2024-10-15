Трамп випереджає Гарріс у достроковому голосуванні в ключових штатах — опитування

Згідно з опитуванням, кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп має невелику перевагу над віцепрезиденткою Камалою Гарріс серед виборців. Йдеться про голосування достроково в ключових штатах.

Які результати опитування

Опитування Гарвардського центру американських політичних досліджень (Harvard CAPS/Harris) показало, що 48% виборців у ключових штатах, які проголосували достроково, підтримали Трампа.

Водночас 47% висловили підтримку кандидатці від Демократичної партії Камалі Гарріс, тоді як 5% заявили, що обрали інший варіант або ще не визначилися.

Серед усіх виборців у хитких штатах Трампа підтримали 48% респондентів, тоді як Гарріс отримала 46% голосів.

Однак на національному рівні серед тих, хто проголосував достроково, Гарріс випереджає Трампа на 8%, маючи 51% підтримки проти 43%.

Загалом 45% виборців планують голосувати достроково, тоді як 50% збираються зробити це безпосередньо в день виборів, 5 листопада.

Опитування також показало, що Трамп і Гарріс майже рівно йдуть у таких штатах, як Мічиган, Вісконсин, Аризона, Пенсільванія, і продовжують активно проводити передвиборчі кампанії в цих регіонах. Поширити

На національному рівні, згідно з даними The Hill/Decision HQ, Гарріс випереджає Трампа на 3%, маючи 50% підтримки проти 47%.

Нове опитування Harvard CAPS/Harris демонструє ще більшу напруженість у перегонах, де Гарріс випереджає Трампа лише на 1% серед зареєстрованих виборців.

Опитування проводилось 11-13 жовтня за участю 3145 зареєстрованих виборців, серед яких 2596 ймовірних виборців і 898 із хитких штатів. Похибка для всієї вибірки становить ±1,8%.

Вибори президента у США

Американці 5 листопада 2024 року проголосують за наступного голову держави. Вони будуть обирати між експрезидентом та кандидатом від Республіканської партії Дональдом Трампом та віцепрезиденткою США, кандидаткою від Демократичної партії Камалою Гарріс.

Більшість експертів сходяться у думці, що Україні вигідна саме перемога демократки. Вона публічну підтримує нашу країну та обіцяє допомагати й надалі.

Трамп же робив неоднозначні заяви стосовно підтримки України. Ряд експертів та політиків вважають, що він може припинити допомагати Києву.

Трамп неодноразово говорив, що закінчить війну в Україні за день. Проте жодного разу він не сказав, як саме це зробит

Основні опитування щодо перших дебатів 10 вересня показали, що перемогу на них здобула Гарріс.