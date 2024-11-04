Віцепрезидентка США і кандидатка у президенти Камала Гарріс повідомила, що проголосувала на виборах президента та членів Конгресу достроково. Зокрема вона обрала варіант голосування поштою.

Гарріс достроково проголосувала на виборах президента США

Я фактично щойно заповнила свій бюлетень для відправки поштою, — заявила Камала Гарріс журналістам 3 листопада. Поширити

Гарріс підкреслила, що її бюлетень попрямує до домашнього штату Каліфорнія, і що вона довіряє системі раннього голосування поштою.

Віцепрезидентка зауважила, що почувається чудово і "з нетерпінням чекає наступних 48 годин, які проведе в спілкуванні з виборцями".

Декілька днів тому голос віддав і чинний президент США Джо Байден. Він проголосував у штаті Делавер, на дільниці Нью-Касле, біля Вілмінгтона, де знаходиться його приватна резиденція.

Вибори президента у США

Американці 5 листопада 2024 року проголосують за наступного голову держави. Вони будуть обирати між експрезидентом та кандидатом від Республіканської партії Дональдом Трампом та віцепрезиденткою США, кандидаткою від Демократичної партії Камалою Гарріс.

Більшість експертів сходяться у думці, що Україні вигідна саме перемога демократки. Вона публічну підтримує нашу країну та обіцяє допомагати й надалі.

Трамп же робив неоднозначні заяви стосовно підтримки України. Ряд експертів та політиків вважають, що він може припинити допомагати Києву.

Авторитетна соціологічна компанія Focaldata, яка знаходиться у Великій Британії, використала свою технологію опитування з величезною вибіркою.

ЇЇ результати вказують на те, що наразі у Камали Гарріс більше шансів стати новою американською лідеркою.