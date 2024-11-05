Выборы в США. Россия активизировала фейковую пропаганду в "шатких штатах"

Во время выборов США Россия может использовать фейковые новости для дестабилизации "шатких" штатов, что увеличивает риск насилия. Об этом предупредили американские спецслужбы.

Спецслужбы США предупредили о риске насилия в "шатких" штатах из-за фейков РФ

Об этом говорится в заявлении Офиса директора национальной разведки США (ODNI), ФБР и Агентства кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA).

В частности, спецслужбы сообщили, что с пятницы наблюдают, как иностранные противники, в частности Россия, активизировали операции влияния для подрыва доверия к избирательному процессу в США и разжигания внутренних противоречий.

Ожидается, что эта деятельность усилится в день выборов и в последующие недели, а ее основное внимание будет сосредоточено на "шатких" штатах.

Наибольшую угрозу представляет Россия... Связанные с ней субъекты влияния создают фейковые видео и статьи, чтобы взорвать легитимность выборов, запугать избирателей и распространить мнение о том, что политические разногласия в США могут привести к насилию, говорится в заявлении. Поделиться

Спецслужбы предупреждают, что эти усилия могут привести к подстрекательству к насилию, в частности, против членов избирательных комиссий.

Мы ожидаем, что Россия продолжит распространять сфабрикованный контент в течение дня выборов и на следующие недели, — отметили в заявлении. Поделиться

Также остается угроза иностранному влиянию со стороны Ирана.

Избирателей призывают извлекать информацию из проверенных источников, таких как официальные представители избирательных органов.

Как РФ использует ИИ для влияния на выборы президента в США

Как рассказал пожелавший остаться анонимным представитель Управления директора национальной разведки (ODNI), Россия активно использует искусственный интеллект для продвижения Трампа и дискредитации вице-президента Камалы Гаррис и Демократической партии, в частности из-за теории заговора.

Генеративный ИИ, как пояснил чиновник, создает контент — текст, изображения и видео — которые выглядят как созданные человеком на основе обучения по предварительным данным.

Россия, по словам представителя ODNI, использует ШИ-контент для влияния на выборы больше, чем другие страны, хотя точный объем такого контента не называется. Она также имеет лучший опыт и лучше понимает, как работают выборы в США и какие цели выбирать для воздействия.

На вопрос о методах распространения этого контента чиновник упомянул заявление Министерства юстиции от 9 июля, касающееся российской операции, использовавшей аккаунты в соцсетях с усовершенствованными ИИ-функциями для влияния на США и другие страны. Поделиться