Выборы в США. Россия активизировала фейковую пропаганду в "шатких штатах"

Во время выборов США Россия может использовать фейковые новости для дестабилизации "шатких" штатов, что увеличивает риск насилия. Об этом предупредили американские спецслужбы.
Главные тезисы
- Россия активизировала использование фейковых новостей для дестабилизации “шатких” штатов во время выборов в США.
- Используя искусственный интеллект, РФ поддерживает Трампа и дискредитирует вице-президента Камалу Гаррис и Демократическую партию на выборах.
- Спецслужбы США предупреждают о возможном риске насилия из-за фейковых новостей, распространяемых Россией, и призывают избирателей быть осторожными.
- Россия создает фейковые видео и статьи, чтобы запугать избирателей, подорвать легитимность выборов и распространить идею о возможном насилии в результате политических разногласий в США.
- Избиратели рекомендуется получать информацию из проверенных источников и не поддаваться на фейковые новости, распространяемые Россией на выборах и после них.
Спецслужбы США предупредили о риске насилия в "шатких" штатах из-за фейков РФ
Об этом говорится в заявлении Офиса директора национальной разведки США (ODNI), ФБР и Агентства кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA).
В частности, спецслужбы сообщили, что с пятницы наблюдают, как иностранные противники, в частности Россия, активизировали операции влияния для подрыва доверия к избирательному процессу в США и разжигания внутренних противоречий.
Ожидается, что эта деятельность усилится в день выборов и в последующие недели, а ее основное внимание будет сосредоточено на "шатких" штатах.
Спецслужбы предупреждают, что эти усилия могут привести к подстрекательству к насилию, в частности, против членов избирательных комиссий.
Также остается угроза иностранному влиянию со стороны Ирана.
Избирателей призывают извлекать информацию из проверенных источников, таких как официальные представители избирательных органов.
Как РФ использует ИИ для влияния на выборы президента в США
Как рассказал пожелавший остаться анонимным представитель Управления директора национальной разведки (ODNI), Россия активно использует искусственный интеллект для продвижения Трампа и дискредитации вице-президента Камалы Гаррис и Демократической партии, в частности из-за теории заговора.
Генеративный ИИ, как пояснил чиновник, создает контент — текст, изображения и видео — которые выглядят как созданные человеком на основе обучения по предварительным данным.
Россия, по словам представителя ODNI, использует ШИ-контент для влияния на выборы больше, чем другие страны, хотя точный объем такого контента не называется. Она также имеет лучший опыт и лучше понимает, как работают выборы в США и какие цели выбирать для воздействия.
В частности, "российские влиятельные личности" создали видео, в котором женщина обвиняет Камалу Гаррис в бегстве с места аварии. Хотя видео было срежиссировано, а не создано с помощью ИИ, Microsoft обнаружила, что это часть российской дезинформационной кампании.
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