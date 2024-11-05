Выборы в США стартовали. Первый поселок объявил результаты
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Политика
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Выборы в США стартовали. Первый поселок объявил результаты

Выборы в США стартовали. Первый поселок объявил результаты
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Источник:  CNN

5 ноября в США начались выборы президента. Уже известны результаты с первого участка – поселение Диксвилл-Нотч в штате Нью-Гэмпшир.

Главные тезисы

  • У Диксвилл-Нотч в штате Нью-Гэмпшире уже известны результаты выборов – Дональд Трамп и Камала Гаррис набрали одинаковое количество голосов.
  • Представитель демократов Камала Гаррис имеет публичную поддержку украинской общины из-за своего обещания помогать Украине.
  • Более 75 млн. американцев уже проголосовали досрочно на выборах президента США, с демократами на небольшом преимуществе по данным регистрации избирателей.
  • Выборы в США в 2024 году проходят с высоким участием избирателей, что свидетельствует о большом интересе общественности к политическому процессу.

Как проголосовали в Диксвилл-Нотч

Как отмечается, в голосовании приняли участие четверо республиканцев и двое незадекларированных избирателей.

Вице-президент Камала Гаррис и бывший президент Дональд Трамп набрали по три голоса.

По традиции все избиратели в Диксвилл Нотч, имеющие право голоса, собираются в ныне недействующей гостинице "Бальзамс", чтобы отдать свои тайные голоса.

После каждого голосования голоса считают и сразу же оглашают результаты. Это происходит на несколько часов раньше, чем где бы то ни было в США.

Поселение, расположенное вдоль американо-канадской границы на северной окраине Нью-Гэмпшира, открыло и закрыло свой избирательный участок сразу после полуночи по традиции, которая берет свое начало с 1960 года.

Выборы президента в США

Американцы 5 ноября 2024 года проголосуют за следующего главу государства. Они будут выбирать между экспрезидентом и кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом и вице-президентом США, кандидатом от Демократической партии Камалой Гаррис.

Большинство экспертов сходятся во мнении, что Украине выгодна именно победа демократки. Она публичную поддерживает нашу страну и обещает помогать и дальше.

Трамп же делал неоднозначные заявления по поддержке Украины. Ряд экспертов и политиков считают, что он может перестать помогать Киеву.

Более 75 млн. американцев досрочно проголосовали на выборах президента США. Это составляет почти половину (48%) общего количества избирателей на выборах 2020 года (154,6 миллиона).

В штатах, предоставляющих данные о регистрации избирателей, демократы пока имеют небольшое преимущество, набрав 37,9% голосов против 36,2% у республиканцев.

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