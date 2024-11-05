Вибори у США стартували. Перше селище оголосило результати

5 листопада у Сполучених Штатах розпочалися вибори президента. Уже відомі результати з першої дільниці – поселення Діксвілл-Нотч у штаті Нью-Гемпшир.
Головні тези:
- У Діксвілл-Нотч у штаті Нью-Гемпширі вже відомі результати виборів – Дональд Трамп та Камала Гарріс набрали однакову кількість голосів.
- Представник демократів Камала Гарріс має публічну підтримку української громади через свою обіцянку допомагати Україні.
- Понад 75 млн американців вже проголосували достроково на виборах президента США, з демократами на невеликій перевазі за даними реєстрації виборців.
- Вибори у США 2024 року відбуваються за високою участю виборців, що свідчить про великий інтерес громадськості до політичного процесу.
Як проголосували у Діксвілл-Нотч
Як зазначається, у голосуванні взяли участь четверо республіканців і двоє незадекларованих виборців.
Віцепрезидентка Камала Гарріс і колишній президент Дональд Трамп набрали по три голоси.
За традицією, всі виборці у Діксвілл Нотч, які мають право голосу, збираються в нині недіючому готелі "Бальзамс", щоб віддати свої таємні голоси.
Після кожного голосування голоси рахують і відразу ж оголошують результати. Це відбувається на кілька годин раніше, ніж будь-де у США.
Поселення, розташоване вздовж американсько-канадського кордону на північній околиці Нью-Гемпширу, відкрило і закрило свою виборчу дільницю одразу після опівночі за традицією, яка бере свій початок з 1960 року.
Вибори президента у США
Американці 5 листопада 2024 року проголосують за наступного голову держави. Вони будуть обирати між експрезидентом та кандидатом від Республіканської партії Дональдом Трампом та віцепрезиденткою США, кандидаткою від Демократичної партії Камалою Гарріс.
Більшість експертів сходяться у думці, що Україні вигідна саме перемога демократки. Вона публічну підтримує нашу країну та обіцяє допомагати й надалі.
Трамп же робив неоднозначні заяви стосовно підтримки України. Ряд експертів та політиків вважають, що він може припинити допомагати Києву.
Понад 75 млн американців достроково проголосували на виборах президента США. Це становить майже половину (48%) від загальної кількості виборців на виборах 2020 року (154,6 мільйона).
У штатах, які надають дані про реєстрацію виборців, демократи поки що мають невелику перевагу, набравши 37,9% голосів проти 36,2% у республіканців.
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