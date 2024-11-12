Россия пытается вмешаться в выборы президента Румынии
Категория
Мир
Дата публикации

Россия пытается вмешаться в выборы президента Румынии

Россия пытается вмешаться в выборы президента Румынии
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Источник:  Digi24

Россия пытается повлиять на предстоящие президентские выборы в Румынии. Они состоятся в конце ноября - начале декабря.

Главные тезисы

  • Россия активно вмешивается в предстоящие президентские выборы в Румынии, используя различные методы, включая кибератаки и манипуляции в соцсетях.
  • Служба разведки Румынии пристально следит за деятельностью, угрожающей альянсу страны с ЕС и НАТО, и реагирует на возможные попытки вмешательства в избирательный процесс.
  • Румынские депутаты проводят проверки на предмет участия стран, таких как Россия, во вмешательстве через кибератаки и манипуляции с избирателями.
  • Россия также активно пытается повлиять на избирательный процесс в соседней Молдове, где наблюдается массированное вмешательство и попытки манипулирования результатами голосования.

Как РФ пытается повлиять на президентские выборы в Румынии

Согласно информации издания, Россия использует доверенных лиц, посредников и организации, связанные с российским финансированием, чтобы повлиять на выборы, а также, возможно, и кандидатов в президенты, однако имена кандидатов не разглашаются.

Источники подчеркивают, что каждый гражданин РФ в Румынии находится под наблюдением, а Служба разведки Румынии (SRI) внимательно следит за любой деятельностью, угрожающей альянсу Румынии с ЕС и НАТО.

Кроме того, румынские депутаты призвали к проверкам на предмет возможного участия во вмешательстве таких стран, как Россия, Китай и Северная Корея, в частности, через кибератаки на государственные учреждения.

Министр цифровизации Румынии заявил об активности сетей ботов и троллей в соцсетях, поддерживающих определенных кандидатов или политических программ. Из-за этих действий полиция возбудила уголовное дело.

Россия пыталась привести к власти в Молдове своих людей

С заявлением на этот счет выступил советник по национальной безопасности действующей президентки Молдовы Маи Санду Станислав Секриеру.

По его словам, официальный Кишинев фиксировал "массированное вмешательство России" в избирательный процесс.

Что важно понимать, прежде всего, речь идет об усилиях с высоким потенциалом искажения результатов голосования.

Среди примеров такого вмешательства советник Санду назвал организованный подвоз избирателей из Приднестровья, незаконный согласно избирательному кодексу Молдовы. По состоянию на 11 часов явка среди приднестровских избирателей уже превысила общий показатель за весь первый тур.

ISW ранее сообщали о систематических усилиях России по вмешательству в выборы в Молдове и сорвать проведение референдума о вступлении страны в Европейский Союз и победе Майи Санду.

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