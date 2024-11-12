Россия пытается вмешаться в выборы президента Румынии

Россия пытается повлиять на предстоящие президентские выборы в Румынии. Они состоятся в конце ноября - начале декабря.

Как РФ пытается повлиять на президентские выборы в Румынии

Согласно информации издания, Россия использует доверенных лиц, посредников и организации, связанные с российским финансированием, чтобы повлиять на выборы, а также, возможно, и кандидатов в президенты, однако имена кандидатов не разглашаются.

Источники подчеркивают, что каждый гражданин РФ в Румынии находится под наблюдением, а Служба разведки Румынии (SRI) внимательно следит за любой деятельностью, угрожающей альянсу Румынии с ЕС и НАТО.

Кроме того, румынские депутаты призвали к проверкам на предмет возможного участия во вмешательстве таких стран, как Россия, Китай и Северная Корея, в частности, через кибератаки на государственные учреждения.

Министр цифровизации Румынии заявил об активности сетей ботов и троллей в соцсетях, поддерживающих определенных кандидатов или политических программ. Из-за этих действий полиция возбудила уголовное дело. Поделиться

Россия пыталась привести к власти в Молдове своих людей

С заявлением на этот счет выступил советник по национальной безопасности действующей президентки Молдовы Маи Санду Станислав Секриеру.

По его словам, официальный Кишинев фиксировал "массированное вмешательство России" в избирательный процесс.

Что важно понимать, прежде всего, речь идет об усилиях с высоким потенциалом искажения результатов голосования.

Среди примеров такого вмешательства советник Санду назвал организованный подвоз избирателей из Приднестровья, незаконный согласно избирательному кодексу Молдовы. По состоянию на 11 часов явка среди приднестровских избирателей уже превысила общий показатель за весь первый тур. Поделиться

ISW ранее сообщали о систематических усилиях России по вмешательству в выборы в Молдове и сорвать проведение референдума о вступлении страны в Европейский Союз и победе Майи Санду.