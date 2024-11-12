Россия пытается вмешаться в выборы президента Румынии

Россия пытается повлиять на предстоящие президентские выборы в Румынии. Они состоятся в конце ноября - начале декабря.
Главные тезисы
- Россия активно вмешивается в предстоящие президентские выборы в Румынии, используя различные методы, включая кибератаки и манипуляции в соцсетях.
- Служба разведки Румынии пристально следит за деятельностью, угрожающей альянсу страны с ЕС и НАТО, и реагирует на возможные попытки вмешательства в избирательный процесс.
- Румынские депутаты проводят проверки на предмет участия стран, таких как Россия, во вмешательстве через кибератаки и манипуляции с избирателями.
- Россия также активно пытается повлиять на избирательный процесс в соседней Молдове, где наблюдается массированное вмешательство и попытки манипулирования результатами голосования.
Как РФ пытается повлиять на президентские выборы в Румынии
Согласно информации издания, Россия использует доверенных лиц, посредников и организации, связанные с российским финансированием, чтобы повлиять на выборы, а также, возможно, и кандидатов в президенты, однако имена кандидатов не разглашаются.
Источники подчеркивают, что каждый гражданин РФ в Румынии находится под наблюдением, а Служба разведки Румынии (SRI) внимательно следит за любой деятельностью, угрожающей альянсу Румынии с ЕС и НАТО.
Кроме того, румынские депутаты призвали к проверкам на предмет возможного участия во вмешательстве таких стран, как Россия, Китай и Северная Корея, в частности, через кибератаки на государственные учреждения.
Россия пыталась привести к власти в Молдове своих людей
С заявлением на этот счет выступил советник по национальной безопасности действующей президентки Молдовы Маи Санду Станислав Секриеру.
По его словам, официальный Кишинев фиксировал "массированное вмешательство России" в избирательный процесс.
Что важно понимать, прежде всего, речь идет об усилиях с высоким потенциалом искажения результатов голосования.
ISW ранее сообщали о систематических усилиях России по вмешательству в выборы в Молдове и сорвать проведение референдума о вступлении страны в Европейский Союз и победе Майи Санду.
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