У Румунії анульовано результати першого туру виборів президента. До чого тут Росія
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Політика
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У Румунії анульовано результати першого туру виборів президента. До чого тут Росія

Георгеску
Джерело:  AP

Конституційний суд Румунії 6 грудня анулював результати першого туру президентських виборів у країні. До цього були висунуті звинувачення у тому, що Росія проводила скоординовану онлайн-кампанію для просування ультраправого кандидата Георгеску, який переміг у першому турі.

Головні тези:

  • Конституційний суд Румунії анулював результати першого туру президентських виборів у зв'язку з звинуваченнями у скоординованій онлайн-кампанії з боку Росії.
  • Розвідувальні дані підтвердили масштабну кампанію з використанням соціальних мереж для підтримки ультраправого кандидата.
  • Призначена нова дата для повторного проведення першого туру виборів, що породжує багато питань та реакцій у суспільстві.
  • Ультраправий кандидат, який переміг у першому турі, виражав антинатівські погляди.

У Румунії анульовано результати президентських виборів

Рішення Конституційного суду є остаточним, і було ухвалене після того, як 4 грудня президент Клаус Йоханніс розсекретив дані розвідки, де стверджується, що Росія провела масштабну кампанію з використанням тисяч акаунтів у соціальних мережах TikTok і Telegram для просування Каліна Георгеску.

Попри те, що Георгеску був аутсайдером, який задекларував нульові витрати на кампанію, 24 листопада здобув перемогу. У другому турі, який мав пройти в неділю він зустрівся б з реформісткою Єленою Ласконі з партії "Союз "Рятуйте Румунію".

Тепер буде призначена нова дата для повторного проведення першого туру.

Розвідувальні дані були отримані від Румунської розвідувальної служби, Служби зовнішньої розвідки, Служби спеціальних телекомунікацій та Міністерства внутрішніх справ.

У світлі оприлюднення розвідувальних даних Конституційний суд Румунії отримав численні юридичні скарги із закликом анулювати результати першого туру голосування, але поки що незрозуміло, на яких підставах він ухвалив таке рішення.

Минулого тижня цей же суд призначив перерахунок голосів у першому турі.

Вибори у Румунії: що відомо

25 листопада у Румунії підрахували 99,9% голосів виборців на президентських виборах — у другий тур тоді пройшли Калін Георгеску і Єлена Ласконі.

Маловідомий досі політик Георгеску отримав 23%. Він є затятим критиком НАТО, членом якого є Румунія. Зокрема він заявляв, що Північноатлантичний альянс не захистить жодного зі своїх членів, якщо на них нападе Росія.

За словами ультраправого політика, у разі його перемоги на виборах він зупинить експорт українського зерна через Румунію та допомогу Києву.

Як я можу погодитися на це? Це неможливо. Румунія та румунський народ понад усе. Немислимо, щоб поруч з нами була війна посеред Європи, тому пріоритетом, безумовно, буде те, щоб цю війну в Україні негайно зупинити.

У документах, розсекречених у середу Вищою радою безпеки Румунії, йдеться про те, що країна стала мішенню «агресивних гібридних російських атак» під час нещодавніх виборів президента.

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