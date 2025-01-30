Румынский политик Георгеску размечтался о разделе Украины между соседними государствами

Политик из Румынии Калин Георгеску в духе российской пропаганды назвал Украину "вымышленным государством" и "пророчит" ее раздел между странами-соседями.
Главные тезисы
- Румынский политик Калин Георгеску назвал Украину “вымышленным государством” и выразил идею о ее разделении между соседними странами, что вызвало жесткие реакции МИД Румынии и Украины.
- Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО подчеркнул, что разговоры о разделении Украины лишь ускоряют необходимость разделения России и поддержку национальных образований.
- МИД Румынии и МИД Украины выразили решительную поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины, осуждая ревизионистские заявления Георгеску.
Георгеску размечтался "отхватить" часть территории Украины
Ультраправый пророссийский румынский политик Калин Георгеску назвал Украину "вымышленным государством", а ее раздел между соседними государствами неотвратим.
Об этом он сказал во время дискуссии с журналистом Ионом Кристой.
По его словам, он на 100% верит в главу Украины.
На сто процентов так и будет. Ну, у них нет иного пути! Дорога к чему-то подобному неизбежна. Украина — это вымышленное государство. Это Украинская Советская Социалистическая Республика!
Реакция МИД Румынии и МИД Украины
Министерство иностранных дел Румынии выразило поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины.
Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил, что заявление Георгеску является проявлением крайнего неуважения к Украине и украинскому народу.
На фоне таких заявлений выглядят абсурдно попытки Калина Георгеску позиционировать себя как "независимого" политика: озвученные им тезисы полностью тождественны тезисам российской пропаганды, что указывает на полную зависимость от хозяев в Москве.
Тихий также отметил, что Украина считает категорически неприемлемыми и осуждает ревизионистские заявления или действия, посягающие на суверенитет и территориальную целостность, противоречащие международным нормам, уставу ООН, а также базовым демократическим ценностям.
ЦПИ отреагировал на скандальные слова Георгеску
Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко отреагировал на заявление румынского политика и заявил в ответ на "необходимость раздела России".
Георгеску грозится прекратить помощь Украине
Кандидат в президенты Румынии и победитель первого тура выборов Калин Георгеску заявил: если станет главой государства, прекратит помощь Украине
По словам ультраправого политика, в случае его победы на выборах он остановит экспорт украинского зерна из-за Румынии и помощи Киеву.
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