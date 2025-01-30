Румынский политик Георгеску размечтался о разделе Украины между соседними государствами

Политик из Румынии Калин Георгеску в духе российской пропаганды назвал Украину "вымышленным государством" и "пророчит" ее раздел между странами-соседями.

Георгеску размечтался "отхватить" часть территории Украины

Ультраправый пророссийский румынский политик Калин Георгеску назвал Украину "вымышленным государством", а ее раздел между соседними государствами неотвратим.

Об этом он сказал во время дискуссии с журналистом Ионом Кристой.

Мир меняется. Границы будут меняться. Более того, если границы изменятся, то где будем мы? У нас есть Северная Буковина — интерес. У нас есть Буджак, у нас есть Северный Марамуреш — правильно? От прежнего... как оно называлось... Закарпатье! Есть еще венгры... Львов, который останется с поляками, и Малороссия... Поделиться

По его словам, он на 100% верит в главу Украины.

На сто процентов так и будет. Ну, у них нет иного пути! Дорога к чему-то подобному неизбежна. Украина — это вымышленное государство. Это Украинская Советская Социалистическая Республика!

Реакция МИД Румынии и МИД Украины

Министерство иностранных дел Румынии выразило поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины.

МИД Румынии решительно подтверждает твердую позицию в поддержку суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины в ее международно признанных границах. Эта позиция четкая и основывается на международном праве, национальных интересах и долгосрочной внешней политике, основанной на ценностях. Поделиться

Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил, что заявление Георгеску является проявлением крайнего неуважения к Украине и украинскому народу.

На фоне таких заявлений выглядят абсурдно попытки Калина Георгеску позиционировать себя как "независимого" политика: озвученные им тезисы полностью тождественны тезисам российской пропаганды, что указывает на полную зависимость от хозяев в Москве.

Тихий также отметил, что Украина считает категорически неприемлемыми и осуждает ревизионистские заявления или действия, посягающие на суверенитет и территориальную целостность, противоречащие международным нормам, уставу ООН, а также базовым демократическим ценностям.

ЦПИ отреагировал на скандальные слова Георгеску

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко отреагировал на заявление румынского политика и заявил в ответ на "необходимость раздела России".

Все эти пророссийские политики, вроде румынского, которые начинают рассказывать о каком-то "разделении Украины" лишь ускоряют дискуссию о необходимости разделения России и успехе национальных образований на территории нынешней РФ. Ибо агрессивная империя, которая языками других предлагает "разделение мира", не имеет доверия и только усиливает мысли и голоса тех, кто считает правильным поддержать создание национальных образований на пока еще территории самой России для уменьшения мировых угроз. Андрей Коваленко Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО

Георгеску грозится прекратить помощь Украине

Кандидат в президенты Румынии и победитель первого тура выборов Калин Георгеску заявил: если станет главой государства, прекратит помощь Украине

По словам ультраправого политика, в случае его победы на выборах он остановит экспорт украинского зерна из-за Румынии и помощи Киеву.