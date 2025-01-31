Проросійський румунський політик Георгеску накинувся зі звинуваченнями на Зеленського

Ультраправий проросійський румунський політик Калін Георгеску звинуватив українських політиків у повномасштабному вторгненні РФ, а президента Володимира Зеленського назвав "напівдиктатором".
Головні тези:
- Георгеску звинуватив Зеленського у “розпалюванні війни” та назвав “напівдиктатором”.
- Політик висловив занепокоєння корупцією та фальшивим ставленням політиків у Києві.
- Румунський політик також згадав про нібито “румунські території в Україні”.
Георгеску звинуватив Зеленського у “розпалюванні війни”
Георгеску заявив, що має "проблеми з поведінкою" Зеленського.
Також він звинуватив політиків у Києві у "розпалюванні конфлікту", попри те, що нелегітимний президент Росії Володимир Путін розпочав повномасштабну війну. За словами Георгеску, такий "конфлікт" призвів до "дестабілізації європейської економіки".
Водночас кандидат у президенти Румунії згадав про реакцію МЗС України на його попередню заяву про "вигадану державу" й заговорив про "румунські території в Україні".
Я радий бачити бурхливу реакцію українського МЗС, тому що це означає, що дипломати в Києві також відчули, як звучить заява, що створює національне розчарування. Це те саме, що відчувають десятки тисяч румунів в Україні, вчителі, сім'ї та всі разом, коли бачать, що вони теж не отримують великої поваги до мови та історії румунського народу, народу, який відкрив свої обійми та серця хвилям українських біженців.
Георгеску розмріявся “відхопити” частину території України
Ультраправий проросійський румунський політик Калін Георгеску назвав Україну "вигаданою державою", а її поділ між сусідніми державами невідворотний.
Про це він сказав під час дискусії з журналістом Іоном Кристою.
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