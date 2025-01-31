Проросійський румунський політик Георгеску накинувся зі звинуваченнями на Зеленського

Георгеску звинуватив Зеленського у “розпалюванні війни”

Георгеску заявив, що має "проблеми з поведінкою" Зеленського.

Я з усією емпатією та повагою ставлюся до українського народу. Ми відкрили наші кордони та двері наших домівок для наших сусідів. Однак у мене є проблема з корупцією і фальшивим ставленням політиків, у тому числі у Києві… У мене також є проблема з напівдиктаторами, які ставлять власні інтереси та інтереси групи, яку вони представляють, вище національних інтересів. Тому я запитую: чому пан Зеленський, як і пан Йоганніс, не допускає вільних виборів?.. Скільки разів пан Зеленський просив про діалог, перш ніж просити зброю? Жодного разу. Калін Георгеску Румунський політик

Також він звинуватив політиків у Києві у "розпалюванні конфлікту", попри те, що нелегітимний президент Росії Володимир Путін розпочав повномасштабну війну. За словами Георгеску, такий "конфлікт" призвів до "дестабілізації європейської економіки".

Водночас кандидат у президенти Румунії згадав про реакцію МЗС України на його попередню заяву про "вигадану державу" й заговорив про "румунські території в Україні".

Я радий бачити бурхливу реакцію українського МЗС, тому що це означає, що дипломати в Києві також відчули, як звучить заява, що створює національне розчарування. Це те саме, що відчувають десятки тисяч румунів в Україні, вчителі, сім'ї та всі разом, коли бачать, що вони теж не отримують великої поваги до мови та історії румунського народу, народу, який відкрив свої обійми та серця хвилям українських біженців.

Георгеску розмріявся “відхопити” частину території України

Ультраправий проросійський румунський політик Калін Георгеску назвав Україну "вигаданою державою", а її поділ між сусідніми державами невідворотний.

Про це він сказав під час дискусії з журналістом Іоном Кристою.